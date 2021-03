Pink Ribbon daagt met De Roze Mars 2021 dit jaar opnieuw alle Belgen uit om in mei elke dag 10.000 stappen te zetten. Deelnemers werken zo aan hun eigen gezondheid en geven de strijd tegen borstkanker een duwtje in de rug.

Met de nieuwe campagne ‘Red je borsten en benen’ wil Pink Ribbon de aandacht vestigen op het belang van preventie. “Want één kanker op de drie kan vermeden worden door een gezonde levensstijl. Daarbij speelt preventie uiteraard een belangrijke rol”, aldus de nationale organisatie in de strijd tegen borstkanker.

Ella Leyers

Dit jaar is Ella Leyers ambassadrice van De Roze Mars. “Als je hoort dat dagelijks 29 vrouwen de diagnose borstkanker krijgen en preventie best een belangrijk onderdeel is, sta je toch stil. Ik daag iedereen uit om samen met mij in mei dagelijks 10.000 stappen te zetten”, aldus Leyers, die toevoegt dat zij zichzelf niet ziet als “hét toonbeeld van een gezonde levensstijl”.

De wereld rond wandelen

Vorig jaar wandelden 9.075 stappers 31,1 keer de wereld rond in de strijd tegen borstkanker en voor een goede gezondheid. Dit bracht 88.181 euro op ten voordele van Pink Ribbon.

Inschrijven kan als individu, team of bedrijf. Wie deelneemt kan zijn stappen handmatig ingeven of een stappenteller verbinden met de website. De deelnameprijs bedraagt 10 euro, of 8 euro per persoon voor een team van vijf of meer personen. Pink Ribbon gebruikt het ingezamelde geld voor concrete projecten op het vlak van preventie en tijdige opsporing van borstkanker en psychosociale zorg van patiënten.

Alle informatie op www.derozemars.be.

Het bericht Pink Ribbon daagt Belgen uit om in mei elke dag 10.000 stappen te zetten verscheen eerst op Metro.