Belgische retailer JBC heeft sinds 5 maart een vernieuwd filiaal in Leuven. Het pilootproject staat volledig in het teken van duurzaamheid en familiebeleving. Met verschillende digitale snufjes zoals doe-het-zelf recyclagemachines, een ‘toverspiegel’ en interactieve schermen wil JBC families op een leuke manier bijleren over duurzamere mode.

Daarnaast zet het familiebedrijf met dit concept ook in op het bewuster omgaan met kledij via hun ‘Studio Unique’ corner. Klanten krijgen hier de mogelijkheid om hun kleding een eigen touch te geven via een persoonlijke boodschap of toffe patch, waardoor de stuks uiteindelijk langer meegaan.

Spelenderwijs bijleren

De volledig vernieuwde winkel zit boordevol leuke snufjes. Kinderen kunnen er al fietsend een heuse (virtuele) recyclagemachine aandrijven. Hoe harder ze trappen, hoe sneller nieuwe garens gemaakt worden van de gesorteerde kleding. Zo ondervinden kinderen zelf dat het recyclageproces van kleding geen ‘hocus pocus’ is, maar hard werk vereist.

In het ‘binnenbuitenspeelplein’ kunnen de kleinste bezoekers via spelschermen JBC-figuurtjes Babs en Tiest ook helpen bij het oplossen van een sorteerpuzzel. Zo leren ze spelenderwijs bij over het recycleren en ontdekken ze het belang van sorteren voor dit proces.

In de winkel staat er verder een ‘toverspiegel’. In de toekomst komt er bij bepaalde kledingstukken automatisch extra informatie of een leuke animatie tevoorschijn in de spiegel. Pas je bijvoorbeeld een gerecycleerde jas, dan krijg je informatie over de herkomst van deze jas en productdetails.

Inzamelbox

Tenslotte vind je in de winkel – net zoals in alle andere JBC-winkels – ook de JBC inzamelbox voor oude kledij. Hier kunnen klanten hun oude kledij een tweede leven geven. JBC redt samen met Wereld Missie Hulp en Wolkat 90% van deze ingezamelde kledij van de afvalberg of de verbrandingsoven.

In de JBC conceptstore kan je daarnaast je eigen, unieke items creëren. In de Studio Unique corner kan je kledij laten personaliseren: laat ter plekke je naam of een symbool borduren op je T-shirt of sweater. Via een digitaal scherm aan de corner kan je zelfs je eigen kleurplaat laten printen op een T-shirt en personaliseren met je naam.

Duurzame materialen

Als kers op de taart is een groot deel van het spiksplinternieuwe winkelconcept opgetrokken uit gerecycleerde materialen. Voor het zitmeubilair werd de Antwerpse meubelontwerper Tim Somers ingeschakeld. Hij ging aan de slag met afval dat uit andere JBC filialen werd gerecupereerd. Voor de wandpanelen werd er eveneens met gerecycleerd afvalhout gewerkt. Tenslotte werd ook de imposante jeansluifel in de winkel vervaardigd uit overstock van de JBC denimcollectie.

Lokale partners

Naast de ecologische materiaalkeuze, zet JBC ook nu opnieuw in op lokale partnerships. Het vernieuwde JBC filiaal is het resultaat van een knap staaltje teamwork tussen het eigen JBC-team en diverse externe, lokale partijen. Zo vormen de Antwerpse bedrijven Dobit en Digitopia het brein achter de technologische vernieuwingen. De retail innovation studio Wave of Engagement werd aangehaakt voor enkele aspecten van de vormgeving van het filiaal. De jeansluifel werd gemaakt door Bewel, een beschermde werkplaats in Limburg. Daarnaast kon JBC rekenen op de service van Printcity voor het ondersteunen van de Studio Unique Corner. Tenslotte is er ook in dit filiaal zeer bewust ruimte voorzien om lokale samenwerkingen, bijvoorbeeld via de Local Markets, in de kijker te zetten.

Adres: Brusselsestraat 21/29, 3000 Leuven

