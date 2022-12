Perfecte kop koffie? Die zet je zó

De meeste mensen kunnen zich geen leven voorstellen zonder koffie. Laat staan hoe hels het voor sommigen is om de dag te starten zónder een kopje zwart goud. Reden te meer dus om voldoende aandacht te schenken aan een goede, kwalitatieve koffie die naar meer smaakt. De perfecte kop koffie? Ontdek hier hoe je die in een handomdraai maakt.

Verse koffiebonen

Goede koffie start met verse kwaliteitsbonen. Dat is cruciaal, wil je genieten van een lekker kopje. Bonen die hun versheidsdatum hebben overschreden of van inferieure kwaliteit zijn, zullen een negatieve impact hebben op de smaak van je koffie. Wees dus niet te zuinig en investeer voldoende in verse, kwalitatieve koffiebonen, zoals die van illy bijvoorbeeld. Je humeur zal je dankbaar zijn!

Maal je bonen vers

Nadat koffiebonen gemalen zijn, verliezen ze relatief snel hun smaak. Maal dus enkel de hoeveelheid koffiebonen die je effectief nodig hebt die dag. Zie het malen van koffiebonen als een leuk onderdeel van je ochtendritueel en neem hier elke dag de tijd voor.

Vers water

Naast verse koffiebonen, heb je vers water nodig. Koffie bestaat voor ruim 98% uit water. De smaak van dat water beïnvloedt de smaak van de koffie dus aanzienlijk. Laat het water geen dagenlang in het reservoir van je machine staan, maar vul het dagelijks met vers water. Water dat lang in het reservoir blijft staan, is een bron van bacteriën. Niet doen dus!

Laat je koffie afkoelen

Van koude koffie word je niet echt blij. Maar wist je dat gloeiend hete koffie niet optimaal is van smaak? Laat je koffie daarom heel kort afkoelen voor je hem drinkt. Zo komt de smaak beter tot zijn recht. Ben je toch een liefhebber van koude koffie of ijskoffie? Zet dan je gebruikelijke kopje en giet hem in een glas met veel ijsblokjes. Indien gewenst, kan je er wat room of melk aan toevoegen.

Kick-start voor je dag

Er bestaat echt geen twijfel over: een lekker kopje koffie kan je dag zoveel beter maken! Met de juiste tools en een beetje kennis zet jij de smakelijkste koffie in een handomdraai en geef jij je dag een kick-start! Investeer in een goede koffiemachine en zorg er steeds voor dat je voldoende en goede koffie in huis hebt. Kies ofwel voor verse koffiebonen of anders voor lekkere Starbucks Nespresso cups. Want je wil echt niet zonder zitten!