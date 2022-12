Wat is het verschil tussen Solitaire en Patience spelen?

Je zult vast al gemerkt hebben dat Patience en Solitaire onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De twee namen worden zelfs door elkaar gebruikt bij het aanduiden van Patience. Vandaar dat we precies uitleggen wat de verschillen tussen Solitaire en patience spelen zijn. Handig op een verjaardagsfeest om als weetje te vertellen of natuurlijk gewoon om nooit meer het verkeerde spel te selecteren.

De betekenis van het woord Patience

De letterlijke betekenis van het woord Patience is geduld. Nu snap je ongetwijfeld dat je geduld nodig hebt bij patience spelen, Patience wordt met name gebruikt voor kaartspellen die je in je eentje kunt spelen. Een ander woord voor patience spelen of pasjans zoals wij het kaartspel in Nederland kennen is Klondike en dat wordt ook weer aangeduid als Klondike Solitaire. Begrijp je het nog? Het Nederlandse kaartspel Patience is dus exact hetzelfde als Klondike en Klondike Solitaire, maar wordt dus in de volksmond ook wel mochelen of pasjans genoemd. Er is verder geen enkel verschil. In sommige gevallen wordt er ook gesproken over Classic Solitaire en dat is dus ook weer precies hetzelfde.

Wat houdt Solitaire in?

We zullen het je niet te lastig maken en maar gelijk de volledige betekenis van Solitaire uitleggen. Solitaire is namelijk de verzamelnaam voor alle kaarten die je in je eentje kunt spelen en ja, daar valt patience spelen ook onder. In Frankrijk wordt dit type spellen met patience aangeduid, maar in Engels sprekende landen wordt er dus gesproken over Solitaire. Omdat er verschillende talen zijn en dus manieren om het spel patience aan te duiden, kan elk bedrijf zijn patience spel solitaire noemen en andersom. Toch merken we dat bij patience spelen er vaak de term Klondike Solitaire of Klondike wordt gebruikt voor het spel dat wij in Nederland patience noemen.

Het grote verschil is dus dat wij in Nederland patience gebruiken om een kaartspel aan te duiden, terwijl ze in andere landen dit voor een hele serie spellen die je alleen kunt spelen gebruiken. Hetzelfde geldt voor solitaire. Er zijn namelijk veel verschillende solitaire spellen die allemaal net even anders spelen. Hierbij kun je denken aan Spider Solitaire en bijvoorbeeld Pyramid Solitaire.

Het goede nieuws is dat je op patience.nl zowel solitaire als patience spelen kunt. Alle spellen zijn gratis te spelen en je wordt bovendien niet gestoord met vervelende reclames. Neem gerust eens een kijkje en probeer een solitaire of patience spel kosteloos uit.