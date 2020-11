Paus Franciscus heeft zich in zijn nieuwe boek scherp uitgelaten over coronabetogers. Hij contrasteert het protest tegen de coronamaatregelen met de Black Lives Matter-demonstraties. De ene betogers zitten volgens hem “vast in hun eigen wereldje”, de anderen zijn “gezond verontwaardigd”.

In paus Franciscus’ nieuw te verschijnen boek ‘Laat ons dromen: de weg naar een betere toekomst’ is de kerkleider niet mals voor zij die protesteren tegen de coronamaatregelen. “Sommige groepen protesteerden, weigerden afstand te houden, marcheerden tegen reisbeperkingen – alsof maatregelen die regeringen moeten opleggen voor het welzijn van hun volk een soort politieke aanval op de autonomie of persoonlijke vrijheid vormen”, klinkt het bij de paus volgens The Guardian.

Daartegenover plaatst hij de antiracismebetogingen, die wereldwijd momentum vonden na de dood van George Floyd. De paus veroordeelt zijn “gruwelijke” dood door een politieagent en prijst hoe “veel mensen die elkaar anders niet kenden de straat op gingen om te protesteren, verenigd door een gezonde verontwaardiging.” Volgens hem staat deze goede zaak mijlenver van de coronabetogers, die slechts vastzitten in hun “eigen kleine wereldje van belangen”.

“Hebben hun volk gehypothekeerd”

“Zulke mensen [de coronabetogers] zullen nooit protesteren tegen de dood van George Floyd, of meedoen aan een demonstratie omdat er sloppenwijken zijn waar kinderen geen water of onderwijs hebben, of omdat er hele gezinnen zijn die hun inkomen hebben verloren”, klinkt het scherp bij de kerkleider.

Paus Franciscus stelt dat, “op elke uitzonderingen na”, regeringen grote inspanningen hebben geleverd om het welzijn van hun volk op de eerste plaats te zetten. De uitzonderingen hebben volgens hem de economie boven de volksgezondheid laten primeren. “Die regeringen hebben hun volk gehypothekeerd”, luidt het.

Het nieuwe boek van de paus is gebaseerd op gesprekken met zijn Britse biograaf journalist Austen Ivereigh en gaat grotendeels over de coronacrisis. Hij vertelt er tevens openhartig over drie moeilijke ‘coronaperiodes’ in zijn leven.

Het bericht Paus over corona-ontkenners versus Black Lives Matter-betogers: “Zij zijn gezond verontwaardigd” verscheen eerst op Metro.