Een Amerikaanse verpleegster heeft een onthutsende voor-en-na-foto gedeeld van net voor haar carrière en na maandenlang coronapatiënten te hebben behandeld. “Ik heb me erbij neergelegd dat het allemaal nog erger zal worden”, klinkt het.

De vrouw, Kathryn, deelde de foto op Twitter om aan te tonen dat de coronacrisis een verschroeiende impact heeft op het zorgpersoneel. De eerste foto werd in april gemaakt toen ze als verpleegster afstudeerde. Door het coronavirus werd ze meteen voor de leeuwen gegooid, met de tweede foto – die onlangs genomen werd – tot gevolg. “Afgelopen weekend moest ik aan mijn afstudeerfoto denken. Ik wilde het verschil laten zien tussen toen en de realiteit van de huidige pandemie. De oneffenheden door de gezichtsbescherming verdwijnen meestal na enkele uren, maar die van mijn neus is pas weg tegen mijn volgende shift”, vertelt ze in Metro UK.

Zware shiften

De 27-jarige verpleegster uit Tennessee werkt in nachtshiften van 12 en een half uur. Drie dagen na elkaar. De drie dagen daarna neemt ze vrij. In juli was de ziekenhuisbezetting amper te overzien, maar ook nu vreest ze voor dramatische toestanden. “Ik heb me erbij neergelegd dat het allemaal nog erger zal worden binnen een paar weken. Ik zou liever willen dat het nu al gebeurt zodat het achter de rug is”, klinkt het.

Machteloos

Kathryn heeft al verschrikkelijke dingen meegemaakt in het ziekenhuis. Zo ziet ze voortdurend mensen sterven terwijl ze er niets meer voor kan doen. “We zien met lede ogen aan hoe hun zuurstofniveau afneemt. We kunnen niets meer voor hen doen en het blijft zakken. Het is enorm moeilijk om te beseffen dat die mensen kerngezond waren voor het coronavirus, en nu moeten we hen zien sterven. We hebben zelfs al familieleden week na week van elkaar zien sterven”, legt ze uit.

Gemotiveerd

Ondanks de impact op haar lichaam blijft Kathryn gemotiveerd als verpleegster. “Ik denk dat ik me beter voel dan vroeger omdat ik het gevoel heb dat ik iets doe. Ik word er echter kwaad van dat er nog steeds mensen zijn die met het coronavirus lachen”, besluit ze.

In de Verenigde Staten werden inmiddels meer dan 12 miljoen mensen besmet door het coronavirus. Er waren al 257.000 coronadoden te betreuren.

How it started How it’s going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals (@kathryniveyy) November 22, 2020

