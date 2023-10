Alles wat je over de nieuwe Las Vegas Sphere moet weten

In Las Vegas is de Sphere officieel geopend. De eer was aan U2, om als eerste een geweldig concert neer te zetten. Een hoop beroemdheden waren aanwezig, waaronder Jef Bezos, Matt Damon, LeBron James en Oprah.



In dit artikel gaan we in op de bouw van dit meesterwerk en de ervaring als bezoeker, waarbij je humanoids en holografische beelden zal tegenkomen. Kortom, alles wat de Sphere te bieden heeft. Inclusief een aantal leuke feitjes, want wist je dat deze “death star” maar liefst 2,3 miljard heeft gekost?



De bouw van de Las Vegas Sphere



Midden in Las Vegas werd sinds 2018 gewerkt om de grootste bol op aarde neer te zetten. Het gebouw is bedoeld om een unieke ervaring aan te bieden, waarbij de gehele binnenkant is voorzien van schermen. Met een hoogte van 111,5 meter kun je begrijpen dat het bouwen van de Sphere nogal wat voeten in de aarde had. De bol is nog iets breder (157 meter) aangezien een deel ervan in de grond lijkt te zitten.



Het bouwwerk is zo immens groot, dat in theorie het vrijheidsbeeld van New York in zijn geheel in de Sphere past. Aan de buitenzijde is het kolossale theater voorzien van meer dan 1 miljoen ledlampen. Als je als bedrijf een advertentie wil plaatsen, moet je rekenen op bijna een half miljoen dollar ($450.000) per dag.



In de Sphere is er in deze concertzaal van de toekomst plaats voor 1.800 bezoekers. Deze bezoekers worden ondergedompeld in een ervaring die wordt gebracht door 164.000 speakers en een oppervlakte van meer dan 50.000 m2 aan beeldschermen. De beelden worden over de gehele koepel getoond, zodat het lijkt alsof je een 3D bril op hebt. Net als een bezoekje aan een online casino in de Metaverse, is de Sphere een mijlpaal van de technologische innovatie waarin we ons momenteel bevinden.



De Sphere ervaring



Nu het eerste optreden een feit is en het optreden van U2 vele mensen enthousiast heeft gemaakt, is dit het begin van een stortvloed aan mogelijkheden. De Sphere is van buiten al een ervaring op zich en het bezoeken van de Sphere staat inmiddels op de bucketlist van velen. Zo kom je onder andere tijdens het verkennen van de 7 verschillende niveaus, in aanraking met holografische beelden. Die de realiteit en verbeelding met elkaar laten samensmelten in de vorm van kleurrijke zeewezens en andere beeltenissen.



Naast het grootste HD scherm ter wereld, kun je binnenin ook kennismaken met de interactieve robot genaamd Aura. Deze humanoid zal je welkom heten in de futuristische bol, waar je tevens de 50 minuten durende film “A postcard from earth” kunt bekijken. Deze Darren Aronofsky film laat een beeld van onze eigen planeet zien, waarbij alle technische mogelijkheden van de Sphere aan bod komen tijdens een sci-fi ervaring. Het is de eerste film waarbij werkelijk al je zintuigen zullen worden geprikkeld.



Een kaartje voor de Sphere valt eigenlijk best mee. Je kunt namelijk al een ticket bemachtigen voor nog geen 50 dollar, wat voor velen minder is dan een bezoekje aan het beste casino Nederland. De prijzen kunnen echter behoorlijk oplopen, en de beste plekken kosten rond de 249 dollar. De prijs van een kaartje is afhankelijk van het tijdstip en de dag waarop je de Sphere bezoekt, evenals de gekozen sectie. Je betaalt dus meer voor een plaatsje in het midden en voorin (dichterbij het podium/scherm).



Hier moet je aan denken tijdens je bezoek aan de Sphere



Hoewel er geen dresscode geldt voor het betreden van de Sphere in het gokparadijs van Amerika, is het natuurlijk extra leuk om je meest futuristische outfit aan te trekken. Je mag geen eigen drinken of eten meenemen, maar je mag wel een lege hervulbare fles meenemen die je kunt vullen bij een van de waterfonteinen in het gebouw. Natuurlijk zijn er in deze ervaring van de toekomst ook familie en “all-gender” toiletten. Roken is echter iets dat niet is toegestaan in de Sphere, dus je zal er ook geen aangewezen rookruimtes vinden. En ook selfiesticks zijn niet toegestaan, dus die kun je beter thuislaten.

Als je van plan bent om een tripje te maken naar Las Vegas, boek dan op tijd een kaartje als je de Sphere wil bezoeken. Je kunt de Sphere namelijk enkel bezoeken met een ticket voor een bepaalde dag en tijdslot. Je zal tijdens je bezoek als eerste het Atrium binnenkomen en dit is de ontvangstruimte van de Sphere. Het is misschien leuk om te weten dat aan het lichtplan van de Atrium de Nederlanders Kevin van de Giesen en Stijn Damen hebben bijgedragen. Tenslotte is het goed om te weten dat je binnen niet kunt betalen met cash geld. Maar gelukkig kun je wel gebruikmaken van de “omgekeerde pinautomaten”.