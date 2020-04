Vandaag zal de Nationale Veiligheidsraad beslissen over het al dan niet versoepelen van bepaalde maatregelen in mei. Viroloog Steven Van Gucht waarschuwt nu al dat bepaalde maatregelen sowieso van kracht moeten blijven om het coronavirus in te dammen.

Straks wordt duidelijk of de huidige lockdown, die al meer dan een maand aanhoudt, versoepeld wordt of niet. Vermoedelijk mogen in een eerste fase meer bedrijven weer opengaan en zal het sociaal contact een beetje uitgebreid worden.

Niet te laks worden

Viroloog Steven Van Gucht benadrukte in de dagelijkse persconferentie dat, welke maatregelen er ook versoepeld worden, we moeten oppassen dat we niet te laks worden. “We moeten ons bewust zijn van het feit dat, wanneer men bepaalde maatregelen gaat versoepelen, dat mogelijk is zolang we bepaalde voorzorgsmaatregelen blijven respecteren. Het virus circuleert nog steeds in België en ook in de maand mei zal dat nog het geval zijn. Dat is niet erg, we kunnen dit controleren. We moeten vooral heel goed denken aan de basisregels, die echt cruciaal zijn om het virus onder controle te houden”, zei hij.

Basismaatregelen

Het gaat dan vooral over in je kot blijven als je je ziek voelt, social distancing en handhygiëne. “Als je je ziek voelt, twijfel dan geen seconde en blijf onmiddellijk thuis. Dat is het allerbelangrijkste. Probeer zoveel mogelijk afstand te houden van elkaar en denk aan de handhygiëne. Met die drie regels kunnen we heel veel bereiken. Die blijven de komende maanden belangrijk, ongeacht welke maatregel al dan niet aangepast zal worden”, besluit hij.

Nog steeds groot risico

Ook epidemioloog Pierre Van Damme waarschuwde eerder al voor de mogelijke gevaren van een te grote versoepeling. “Het potentieel voor nieuwe uitbraken van het virus is nog steeds hoog. Eén vonkje kan een nieuwe bosbrand veroorzaken: een tweede piek van besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens”, klonk het eerder.

Het bericht “Ongeacht welke maatregelen veranderen, DIT moeten we de komende maanden blijven doen” verscheen eerst op Metro.