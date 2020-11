Vanaf morgen kunnen Nederlandse automobilisten die een telefoon vasthouden achter het stuur worden gefotografeerd door slimme camera’s. Nederland is het eerste land in Europa dat zo’n camera’s op grote schaal gaat inzetten.

Als het systeem registreert dat de autobestuurder een telefoon vasthoudt, wordt de foto automatisch doorgestuurd naar het incassobureau. Daar wordt door een opsporingsambtenaar nagekeken of er inderdaad sprake is van een overtreding. In dat geval krijgt de bestuurder een boete van 240 euro.

De camera’s maken foto’s van elke passant. Het hoofd van de bestuurder is normaliter nooit in beeld, omdat er schuin naar beneden wordt gefotografeerd. De handen van de bestuurder en het kenteken zijn dat wel. De camera’s werken dag en nacht en bij alle weersomstandigheden.

“Risico voor verkeersveiligheid”

Volgens het OM is de stap nodig omdat afleiding achter het stuur steeds vaker een rol speelt bij verkeersongevallen. “Even een appje beantwoorden of een telefoonnummer opzoeken in de auto, veel automobilisten doen dat. Maar het levert een groot risico op voor de verkeersveiligheid.”

In Nederland zijn in de verschillende testperiodes veel overtredingen geconstateerd: op één testdag registreerden twee camera’s 400 bestuurders die een telefoon in hun hand hielden.

