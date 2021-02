Als de huidige evolutie van de pandemie zich doorzet, kunnen hogescholen en universiteiten vanaf 15 maart weer meer contactonderwijs organiseren. Dat is beslist op het overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en verschillende belangenorganisaties.

Vanaf oktober zijn voor de meer dan 270.000 studenten in Vlaanderen zeer strenge coronamaatregelen van kracht. Sinds eind november kunnen essentiële practica, stille studie- en werkplekken, beperkte campusmomenten en specifieke activiteiten voor eerstejaarsstudenten georganiseerd worden, maar maximaal 10 procent van de campuscapaciteit mocht daarvoor benut worden. Daar kan binnenkort verandering in komen.

Het streefdoel is dat studenten twee halve dagen of één volledige dag per week, of een equivalent daarvan, les krijgen op de campus. Als de dalende trend in de cijfers zich doorzet, mag vanaf 15 maart ook 20 procent van de campuscapaciteit benut worden, in plaats van 10 procent. Studenten kunnen echter zelf blijven kiezen voor afstandsonderwijs: “Dit is een aanbod, maar geen verplichting”, klinkt het.

Perspectief voor studenten

Minister Weyts hoopt de studenten met deze aankondiging een positief perspectief te geven. Veel studenten zijn al lang niet meer op de campus geweest en dreigen te vereenzamen. Diverse studies wijzen ook uit dat hun welbevinden stevig onder druk staat. “Dit is nog niet de grote heropening”, benadrukt Weyts. “Maar het is een positief perspectief voor elke individuele student en een eerste stap die hopelijk volgende stappen mogelijk maakt. Van zodra we kunnen, mogelijk nog voor de paasvakantie, maken we versoepelingen mogelijk of grijpen we in met strengere maatregelen.”

Intussen blijven de onderwijsministers samen met studentenvertegenwoordigers, universiteiten en hogescholen ook aandringen op een wettelijke regeling voor de kotbubbel. “Zo komt er duidelijkheid voor studenten, koteigenaars en ordediensten”, klinkt het.

Het bericht Mogelijk meer lessen in persoon voor studenten vanaf 15 maart verscheen eerst op Metro.