De avondklok blijft voorlopig van kracht in Nederland. Het gerechtshof in Den Haag heeft het vonnis van de rechter in kort geding over het opheffen ervan voorlopig opgeschort. Het hof deed dat op verzoek van de Nederlandse Staat, die hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis.

Dinsdagochtend bepaalde de rechter in een door actiegroep Viruswaarheid aangespannen zaak dat de avondklok meteen moest worden opgeheven. De Staat tekende hoger beroep aan en vroeg daarnaast in een speciale spoedprocedure de werking van dat vonnis uit te stellen.

De Staat wil dat de avondklok van kracht blijft, in elk geval totdat de zaak in hoger beroep inhoudelijk aan bod is geweest. Die zitting staat vrijdag op het programma bij het Haagse hof. Een uitspraak zal een paar dagen later volgen.

“Jojo-effect vermijden”

Het hof zei dinsdag dat het louter gaat om een belangenafweging. Dat van Viruswaarheid is beperkt tot een aantal dagen, meent het hof, het belang van de Staat is het voorkomen van een jojo-effect. “En nu allemaal snel naar huis”, zei de rechter na de uitspraak, die rond 20.30 uur was – kort voor het ingaan van de avondklok om 21.00 uur.

Willem Engel en jurist Jeroen Pols reageerden namens Viruswaarheid furieus op de beslissing van het hof. “U maakt een grote fout”, zei Engel tegen de voorzitter van het hof. Hij hekelde het feit dat het hof toch op de inhoud van de zaak was ingegaan, terwijl de zitting louter procedureel was bedoeld. De inhoud komt vrijdag weer aan bod.

Het bericht Avondklok blijft dan toch van kracht in Nederland na beroep door regering verscheen eerst op Metro.