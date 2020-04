Er zijn 503 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, zo blijkt zaterdag uit een update van het crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid. Dat zijn er minder dan de voorbije drie dagen. De dodentol is met 140 toegenomen tot 1.283.

Er liggen momenteel 5.678 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 1.245 op de dienst intensieve zorgen. Voor 375 patiënten was er goed nieuws, want zij konden het ziekenhuis verlaten. In totaal zijn nu al 3.247 mensen ontslagen uit het ziekenhuis.

Druk blijft hoog

Dat het aantal nieuwe opnames per dag stabiliseert, is voor viroloog Steven Van Gucht goed nieuws. «Maar het getal blijft hoog en de druk op de ziekenhuizen blijft ook hoog», voegde hij eraan toe. Van de bedden op intensieve zorgen is nu 56 procent ingenomen.

Het aantal overlijdens aan de ziekte zal volgens de viroloog wel nog een tijdje blijven stijgen, ook al hebben de maatregelen effect. «Mensen die overlijden, zijn vaak al twee weken of langer geleden besmet geraakt met het virus», legt Van Gucht uit.