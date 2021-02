Viroloog Marc Van Ranst is geen voorstander om nu al aan versoepelingen te denken. Hij vreest immers dat de coronacijfers de komende weken gaan stijgen door de meer besmettelijke coronavarianten.

Het ziet ernaar uit dat we nog een tijdje zullen moeten wachten op de eerste versoepelingen. Het is nog te gevaarlijk omdat het moeilijk is om in te schatten welke impact de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten op de besmettingscijfers zullen hebben. Die varianten worden immers steeds dominanter in ons land en zijn 30 procent besmettelijker dan het ‘gewone’ coronavirus.

(Tijdelijke) verhoging van aantal besmettingen

Marc Van Ranst deelde op Twitter een grafiek (zie onderaan dit artikel) waarop duidelijk te zien is dat de drie varianten aan terrein winnen in ons land. “Op deze grafiek kan je de evolutie zien van de verdringing van de originele variant door de nieuwe en meer besmettelijke varianten. Dit zal voor een (tijdelijke) verhoging van het aantal nieuwe gevallen zorgen”, klinkt het.

Rustige vastheid

Hij raadt dan ook aan om de komende weken nog geen versoepelingen in te plannen. “De volgende 3 weken gaan we ‘rustige vastheid’ nodig hebben. We voorspellen stijgende cijfers omwille van de verdringing van de huidige variant door de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten. Verstrengingen zijn niet nodig; versoepelingen zouden nu onverstandig zijn”, schrijft hij op Twitter.

Geen valse zekerheid

Vrijdag komt het Overlegcomité weer samen, maar ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kondigde al aan dat er wellicht geen versoepelingen op het programma staan. “Over een drietal weken overheerst de Britse variant het landschap en kunnen we zien hoe besmettelijk die echt is. Tot dan kunnen we geen verstandige beslissingen over versoepelingen nemen. Valse zekerheid is nog erger dan de onzekerheid waarmee we nu leven”, vertelde hij in VTM Nieuws.

