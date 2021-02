De Britse variant van het coronavirus is intussen goed voor 50 procent van de nieuwe besmettingen en binnen twee tot drie weken zal dat 80 procent zijn. Dat heeft biostatisticus Geert Molenberghs in De Ochtend gezegd.

Volgens Molenberghs zitten de coronacijfers al sinds november op een plateau en schommelen de cijfers al een tijdje op en neer rond dat plateau. “Op zich is dat voor de fase waar we ons nu bevinden niet abnormaal”, aldus Molenberghs. Volgens hem wordt ook nog een “milderend” effect verwacht van de vakantieweek.

De Britse variant van het coronavirus blijft wel aan een opmars bezig. Volgens Molenberghs is er bij de helft van de nieuwe besmettingen nu sprake van die Britse variant. Door de “groeispurt” van de variant zal dat aandeel de komende twee tot drie weken stijgen naar 80%.

Versoepelingen

In aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag laait de discussie over mogelijke versoepelingen op, maar daarover houdt Molenberghs zich op de vlakte. “Het is onze rol om de cijfers te duiden”, zegt Molenberghs, maar het is volgens hem aan de politieke verantwoordelijken om de beleidsknopen door te hakken.

