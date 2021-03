Viroloog Marc Van Ranst maakt zich zorgen over de huidige evolutie van de coronacijfers. Hij roept op om de maatregelen goed te blijven opvolgen.

Gemiddeld raken momenteel 2.844 Belgen dagelijks besmet door het coronavirus. Dat is een stijging van 21 procent ten opzichte van vorige week. Ook het aantal ziekenhuisopnames (167) is gestegen met 14 procent. Viroloog Marc Van Ranst begint zich ongerust te maken over deze evolutie. “De coronacijfers zijn, na 16 weken stabiliteit (weliswaar op een hoog niveau), niet goed aan het evolueren. Dit is bijna volledig te wijten aan de Britse variant. Ik maak mij zorgen. Dit is een belangrijk moment in deze epidemie om de huidige maatregelen zeer goed te volgen”, schrijft hij op Twitter.

Meer patiënten op intensieve zorgen

Ook viroloog Steven Van Gucht stelt vast dat de plateaufase plaats heeft gemaakt voor een stijgende trend. Tijdens de persconferentie van Sciensano waarschuwde hij dat de situatie in de ziekenhuizen snel kan kantelen. “Ondertussen zijn ook de drempels van 2.000 bezette ziekenhuisbedden en 500 bezette bedden op intensieve zorgen overschreden. Het is geleden van 28 december dat er nog 500 patiënten op intensieve zorgen lagen, maar in december zaten we in een dalende fase, nu zitten we in een stijgende fase. De curve van het aantal patiënten op intensieve zorgen stijgt daarbij net iets sneller dan de curve van de ziekenhuisopnames. Dat wil zeggen dat patiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis nu dus iets vaker worden doorverwezen naar intensieve zorgen dan enkele weken terug. De ziekenhuizen hebben in het verleden reeds aangegeven dat 1.000 coronapatiënten op intensieve zorgen eigenlijk het maximum is om kwalitatieve zorgen te kunnen garanderen. Die 1.000 bedden lijken nog ver verwijderd, maar indien een exponentiële stijging zich zou inzetten, dan kunnen deze bedden snel ingenomen worden”, klinkt het.

Telewerk

Van Gucht benadrukt nog eens het belang van de maatregelen, en dan vooral het beperken van dichte contacten en telewerken. “We staan dus op een potentieel kantelpunt, maar we kunnen het verdere verloop van de curve nog steeds zelf bepalen. Mijn belangrijkste advies daarbij is om uw dichte contacten te beperken, in afwachting van de verdere uitrol van de verdere vaccinatiecampagne. Mensen die u niet ontmoet, kan u niet besmetten. Denk ook aan telewerk: zet zoveel mogelijk in op telewerk. Dat is en blijft een heel effectieve maatregel. Zoals verleden week ook uitgelegd, zien we de laatste weken dat er een vermindering is van het aantal mensen dat nog telewerkt en een stijging van het aantal verplaatsingen naar de werkplaats”, besluit hij.

