In verschillende grote steden in Europa is de luchtvervuiling sterk gedaald door toedoen van de strenge maatregelen die vele landen hebben ingevoerd tegen een verdere verspreiding van het coronavirus. Dat blijkt uit nieuwe beelden van een satelliet van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA).

Wetenschappers van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) hebben gegevens van de Europese satelliet Sentinel-5P gebruikt om de luchtvervuiling in Europa en China in kaart te brengen. Op de nieuwe satellietbeelden is duidelijk een sterke daling van de concentratie stikstofdioxide te zien tussen 14 en 25 maart tegenover de maandelijkse gemiddelden van vorig jaar. Een uitgebreide vergelijking was nodig, omdat de concentraties van dag tot dag ook sterk kunnen verschillen door veranderingen in het weer.

Stikstofdioxide

Vooral in grote Europese steden als Milaan, Parijs en Madrid is de luchtvervuiling sterk afgenomen. Voor Noord-Europa is er nog geen duidelijk beeld door de veranderlijke weersomstandigheden. Enkele nieuwe studies zullen dat in de komende dagen nog moeten uitwijzen.

De daling in concentraties stikstofdioxide kan bovendien enigszins afwijken ten opzichte van de uitstoot, omdat de twee niet gelijk lopen. Om die verandering te berekenen zijn complexere modelleringstechnieken nodig. Het KNMI-team is daarvoor aan een meer gedetailleerde analyse begonnen in samenwerking met wetenschappers van over de hele wereld.