Er kwamen de voorbije 24 uur ook 536 patiënten bij in de ziekenhuizen, tot 4.524 opnames. Op intensieve zorgen gaat het om een toename met 60, tot 927 in totaal. 696 mensen worden beademend, 40 meer dan een dag geleden. Interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht wees er wel op dat de kracht van de epidemie nog altijd afneemt.

Van de 82 nieuwe sterfgevallen woonden 46 mensen in Vlaanderen, 22 in Wallonië en 14 in Brussel.

De voorbije 24 uur hebben 1.063 mensen positief getest, wat het totaal op 11.899 bevestigde gevallen brengt. Zoals bekend is dat een onderschatting, omdat lang niet iedereen getest wordt. Van de besmettingen wonen er 683 in Vlaanderen (64%), 164 (15%) in Wallonië en 198 (19%) in Brussel. Voor 18 gevallen waren geen locatiegegevens beschikbaar.