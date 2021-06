Zo zorg je ervoor dat je make-up niet smelt bij warm weer

Het warme weer is eindelijk weer daar. Maar er is één probleem dat iedere vrouw wel kent: hoe zorg je ervoor dat je make-up niet smelt bij warm weer? Wel, dankzij deze tips blijft je schmink perfect zetten.

Geen zware foundation

Smeer geen zware, dekkende foundation op je gezicht. Het product geeft je huid geen lucht en verstopt je poriën. Bovendien zal het product van je gezicht afdruipen van zodra je gaat zweten. Niet bepaald een mooi zicht. Kies dus voor een lichter exemplaar, zodat je huid kan ademen. Het geeft wel iets minder dekking, maar je foundation zal tenminste niet van je gezicht aflopen.

Waterproof make-up

Gebruik bij voorkeur make-up die waterproof is. Zo zal je schmink door de warmte niet uitlopen. Kijk dus eerst even de verpakking na vooraleer je mascara op je wimpers of oogschaduw op je ogen wil doen om te vermijden dat alles wegsmelt.

Een spray

Niets beters dan een verkoelende spray op een warme dag. Het zorgt ervoor dat je wangen niet gaan zweten, wat dan weer betekent dat je make-up blijft zitten. Er zijn verschillende soorten, zo heb je een matterende spray die geschikt is voor vrouwen met een vette huid of eentje die hydrateert, geschikt voor vrouwen met een droog velletje. Kies dus voor een spray die bij je past.

Geen make-up

Wat eigenlijk nog het beste is wat je kan doen, is om geen make-up te dragen. Zo hoef je je geen zorgen te maken over welke schmink je al dan niet beter opdoet. Je bespaart ook heel wat moeite en tijd door je niet op te maken en je laat je huid zo ook eens goed ademen.