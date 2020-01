Tinder is een van de populairste manieren om een date vast te krijgen, maar soms durven we weleens te vergeten dat online daten niet risicovrij is. Het is namelijk moeilijk om te weten of je match ook echt is wie hij of zij zegt dat hij is. Voor je het weet spreek je af of zit je te sms’en met iemand helemaal anders. Om zo’n scenario’s in de toekomst te vermijden, heeft Tinder nu een handig hulpmiddel ontworpen.

Catfishing. Je leest er weleens over in de media en hebt ooit misschien een aflevering van ‘Catfish’ op MTV meegepikt. En had wellicht medelijden met de arme stakker die niet doorhad dat hij of zij in de maling werd genomen. Helaas is de techniek wijdverspreid op Tinder, met alle gevolgen van dien.

Controlevinkje

Tinder telt miljoenen gebruikers en het is dan ook moeilijk om valse profielen volledig tegen te gaan. Toch heeft de datingapp nu een manier gevonden waardoor je je profiel een soort van echtheidscertificaat kan geven. Daarvoor volstaat het om het volgende stappenplan te doorlopen.

Open de Tinder-app en klik op je profielicoontje. Klik op het grijze vinkje naast je naam/leeftijd. Selecteer ‘Verifieer je profiel’. Kopieer de voorbeeldpose in een selfie. Controleer of je selfie inderdaad overeenstemt met het voorbeeld en klik op ‘Doorsturen ter controle’. Herhaal stap 4 en 5 nog een keer.

Eens een gebruiker twee controleselfies heeft doorgestuurd, zal een medewerker van Tinder controleren of je selfie inderdaad overeenkomt met het voorbeeld. Is dat het geval, dan krijg je een echtheidscertificaat in de vorm van een blauw vinkje. Dat vinkje is zichtbaar voor andere gebruikers en laat zien dat je echt bent wie je zegt te zijn. Of het op termijn mogelijk wordt om iedereen van een blauw vinkje te voorzien, blijft voorlopig onduidelijk. Door de miljoenen Tinderaars is het namelijk moeilijk tot onmogelijk om iedereen apart door een team van medewerkers te laten controleren.

