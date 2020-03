Hygiëne is erg belangrijk, maar trop is te veel. De ene wast zijn/haar haar elke dag, de andere één keer per week. Maar hoe vaak is nu eigenlijk ideaal?

Iedereen heeft een andere haardos en dus voel je zelf een beetje aan wat het aangenaamst is voor jezelf. En toch moet je oppassen dat je je haar niet te vaak of te weinig wast.

Less is more

Haarexpert Tim Scott-Wright, de oprichter van The Hair Surgery, heeft het antwoord. “Hoe meer tijd je tussen de wasbeurten laat, hoe beter. Daardoor heeft je haar meer tijd om zijn natuurlijke hoofdhuidoliën op te bouwen die je haar hydrateren en beschermen. De natuurlijke bescherming van je lichaam, zeg maar”, vertelt hij aan Tyla.

Beschadigd haar door stylen

Bovendien is het voortdurende stylen van je haar niet goed voor je haardos. “Hoe minder je je haar wast, hoe minder vaak je je haar hoeft te stylen. Intense hitte van haardrogers en stijltangen zijn immers de belangrijkste oorzaken voor beschadigd haar”, klinkt het.

Droogshampoo

Conclusie? Je haar te vaak wassen is niet goed. Volgens Scott-Wright zijn twee wasbeurten per week ideaal. “Mensen die echter snel last hebben van vettig haar mogen hun haar vaker wassen, maar gebruiken op de overige dagen beter een droogshampoo in plaats van een complete wasbeurt”, besluit hij.

