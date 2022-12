Zo maak je een goede eerste indruk bij het online daten

Februari is de maand van de liefde? Zeker waar, maar het piekseizoen van online daten gaat van start op tweede kerstdag en loopt tot Valentijn. Tijdens deze periode hebben singles meer kans om een goede match te vinden. Hét ideale moment dus om een extra blik te werpen naar de inhoud van je datingprofiel. Uit onderzoek van datingplatform Meetic blijkt dat niet de foto of de openingszin het belangrijkste is bij online daten volgens de Vlaming, maar wel de informatie die je invult op je profiel. Meetic zet de belangrijkste criteria op een rijtje, zodat jij je profiel een opfrisbeurt kan geven voor een goede eerste indruk.

De drukte van de feestdagen is nog niet gedaan of daar breekt alweer een drukke periode aan. Na tweede kerstdag begint het hoogseizoen van het online daten. In 2022 kende de eerste zondag van de maand 40% meer activiteit. En ook dit jaar zal dat niet anders zijn. Singles zijn na de feestdagen meer gemotiveerd om op zoek te gaan naar een goede match. Je datingprofiel is dan een enorm belangrijk onderdeel bij het vinden van een leuke date, want daar begint de eerste indruk al. Om je succesvol door deze drukke periode te loodsen, deelt Meetic de vijf criteria die de Vlaming belangrijk vindt op het online datingprofiel van een ander. Bereid je voor op het piekseizoen door je profiel een opfrisbeurt te geven.

1) Vink relevante en interessante informatie aan

Opvallend is dat de Vlaming niet de foto, maar de informatie die je aanvinkt op je online datingprofiel het belangrijkste vindt. De meerderheid van de Vlamingen (60%) kijkt eerst naar de extra informatie die je invult op je profiel. Maar wat hebben we graag zichtbaar? In de top drie staat leeftijd (58%), interesses (53%) en karaktereigenschappen (40%). Dus reis je graag en ben je een wijndrinker? Zet het op je profiel, want misschien zit er een reisje in naar de Provence met je potentiële partner. Vink meteen ook aan dat je een iets drukker persoon bent, dan weet je date meteen waaraan en waaraf.

2) Kies authentieke foto’s zonder filters

De profielfoto blijft een absolute winnaar om een goede eerste indruk te maken (55%). Maar wat is een goede profielfoto voor de datende Vlaming? Profielfoto’s die een goede eerste indruk geven zijn duidelijk (76%) en spontaan (74%). Laat poseren en filters dus achterwege. Singles willen liever de échte jij zien in een spontane setting. Deel authentieke en onbewerkte foto’s met elkaar (40%), vooral vrouwen vinden dit belangrijk (44%) tegenover mannen (36%). Wees dus gewoon jezelf! Heb je trouwens als man een schattige teckel met snor? Top! Trek er een foto mee, want uit onderzoek blijkt dat vrouwen deze foto’s meer appreciëren dan mannen (10% meer).

3) Schrijf een korte en vooral grappige mop

Je kent het wel, dat gepieker over de perfecte tekst voor je biografie om jezelf te omschrijven. Je vraagt het misschien zelfs even aan je vrienden. Maar is die biografie dan zo belangrijk? Uit onderzoek blijkt dat 2 op de 5 Vlamingen dit zeer belangrijk vindt. Vooral vrouwen (42%) tegenover mannen (36%) willen graag een persoonlijke tekst van jou lezen. Wat wil de Vlaamse single dan zien in een goede bio? Het vermelden van interesses (67%) en humor (53%) staan stellig bovenaan. Maar hou het vooral kort en krachtig (49%), geen uitgebreide moppen of lange liedjesteksten dus. Meteen aangeven wat je zoekt in een partner (40%) sluit de top 3 af.

4) Laat van je horen

Singles staan er misschien niet altijd bij stil, maar ook de stem is een belangrijk onderdeel bij het daten. Voor 65% van de Vlaamse singles kan de stem zelfs een dealbreaker zijn. Een voice memo toevoegen op je profiel waarbij je jezelf voorstelt, waar je vertelt welke superkracht je graag zou bezitten of het gekste wat je zou doen voor de liefde kan dan ook zorgen voor een goede eerste indruk bij je potentiële match. Vooral vrouwen (39%) vinden het horen van een aangename stem belangrijk tegenover mannen (27%). Wees dus niet bang om van je te laten horen!

5) Openingszinnen zijn passé

Is je profiel helemaal up-to-date, maar weet je niet wat je het beste kan doen wanneer je eenmaal matcht? Ook hier heeft Meetic onderzoek naar gedaan, want wat blijkt? De gevreesde openingszin is van minder belang. Meer dan een kwart van de Vlamingen (31%) vindt een fantastische openingszin niet zo belangrijk bij een goede eerste indruk. We hebben liever een gewoon complimentje (48%), een grapje zoals een bewust foute openingszin (43%) of jezelf uitgebreider voorstellen (41%). Vooral vrouwen (50%) tegenover mannen (31%) kunnen een leuke conversatie over jezelf als persoon wel smaken. En zelfs een simpele “hallo, hoe gaat het met jou?” doet het bij meer dan een kwart van de Vlamingen onder 34 ook goed. Laat een gekunstelde openingszin, een raadseltje of een flirterig berichtje dus maar achterwege. Keep it simple!

Wees dus vooral gewoon jezelf en hou het simpel! Singles zijn op zoek naar oprechtheid en authenticiteit. Deel leuke weetjes over jezelf en wat jou uniek maakt. Als laatste tip geeft Meetic nog mee dat de Vlaamse singles graag jouw leefwereld willen leren kennen. Bijna 3 op de 5 Vlamingen vindt het belangrijk dat je hen betrekt in je dagdagelijkse leven. Heb je een match? Stuur dan spontaan foto’s van je padel op woensdag of van de serie die je momenteel kijkt. Nu je profiel is opgefrist voor het piekseizoen kan je het nieuwe jaar beginnen vol liefde en avontuurlijke dates!

Lees ook

Gratis datingsites: Gratis daten zonder betalen



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/zo-maak-je-een-goede-eerste-indruk-bij-het-online-daten