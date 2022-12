Kerstmis is een tijd van liefde, vreugde en warmte. En toch is het je wellicht al opgevallen dat heel wat koppels rond de feestperiode uit elkaar gaan. Daar is immers een goede reden voor…

Je zou het niet verwachten, maar de kerstperiode zorgt er net voor dat we sneller beslissen om uit elkaar te gaan. Niemand heeft zin om samen met de schoonfamilie kerst te vieren (hoewel dat er dit jaar toch niet in zat) terwijl je slaande ruzie hebt met je partner. En dus beginnen we ons al vanaf het begin van december vragen te stellen. Heeft deze relatie wel toekomst? Is dit echt wat ik wil? En als het antwoord nee is, wel, dan kan je de knoop dus maar beter voor de feestdagen doorhakken.

Zwarte decemberdag

Dat tonen ook de statistieken. Uit een onderzoek van David McCandless en Lee Byron blijkt dat 11 december jaarlijks zowat de zwartste dag is op liefdesvlak. Uit een analyse van duizenden Facebook-gegevens concludeerden de twee namelijk dat het erg normaal is om rond de feestdagen uit elkaar te gaan en 11 december is met name zeer populair. Op die dag voelen we de druk van Kerstmis en Nieuwjaar al aankomen, maar is het nog niet te laat om onze kerstplannen te wijzigen. Ideaal dus.

Zit jij wanneer je dit leest met een gebroken hart thuis? Wij wensen je alvast veel sterkte en probeer je gewoon te bedenken dat je zo een awkward kerstmaaltijd hebt vermeden.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/om-deze-reden-zien-we-zoveel-break-ups-rond-de-feestdagen