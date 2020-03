Heb je sterke vermoedens dat je partner al eens een scheve schaats rijdt? Dan zijn er een aantal tekenen waarop je nauwkeurig moet letten. Die zijn verschillend tussen man en vrouw.

In Engeland is er onderzoek gedaan naar de meestvoorkomende redenen dat mensen betrapt worden op vreemdgaan. Dit onderzoek is gehouden onder ervaringsdeskundigen, namelijk bezoekers van de overspel-website ‘Illicit Encounters’.

Daar vroeg men 5.000 man naar de reden dat ze ooit betrapt zijn, of iemand betrapt hebben. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar de resultaten verschilden nogal per sekse.

Gsm levensgevaarlijk

Op nummer één staat de mobiele telefoon, waar vrouwen vaker gebeld worden door een ‘anoniem nummer’ en mannen vaker berichten en foto’s sturen. Maar dan nummer twee: vrouwen worden het vaakst betrapt (no joke) vanwege ‘stoppel-uitslag’ op hun kin.

Dus heb jij je vriendin de afgelopen tijd niet met een kin als een schuurspons afgelebberd en heeft ze toch uitslag rond haar kin? Wellicht tijd voor een onderzoekje… Of een goed gesprek, want de derde reden dat vrouwen betrapt worden is omdat ze het zelf opbiechten. Dat is dan wel weer eerlijk. Die staat bij mannen namelijk helemaal onderaan.

De top 10 redenen dat vrouwen betrapt worden:

1. Telefoontjes van een onbekende beller

2. Stoppelbaard-uitslag

3. Ze biechten het op

4. Berichten naar hun lover gevonden

5. Ze worden verraden door een kennis

6. Verdachte uitgaven ontmaskerd

7. Alibi ontmaskerd

8. Betrapt tijdens ontmoeting met lover

9. E-mails naar lover gevonden door partner

10. Hun lover vertelt hun partner over de affaire

De top 10 redenen dat mannen betrapt worden:

1. Berichtjes en foto’s gestuurd naar lover

2. Partner ruikt ander vrouwenparfum

3. Partner checkt e-mails

4. Alibi ontmaskerd door partner

5. Verdachte uitgaven ontmaskerd

6. Hun lover vertelt hun partner over de affaire

7. Betrapt tijdens ontmoeting met lover

8. Telefoontjes van een onbekende beller

9. Ze worden verraden door een kennis

10. Ze biechten het op

Het bericht Zo kan je het merken als je partner vreemdgaat verscheen eerst op Metro.