Een nieuw jaar staat voor velen onder ons gelijk aan goede voornemens. Hoewel het belangrijk is – zeker in coronatijden – om jezelf niet al te veel druk op te leggen, kan het nooit kwaad om de dingen beter te willen doen. 2020 was wellicht het jaar bij uitstek waarin we onszelf beter leerden kennen en dus ook inzagen wat we beter kunnen doen.

Door de lockdowns spendeerden we het afgelopen jaar een heleboel tijd binnenshuis. Als we onze neus al buiten staken, was dat vaak simpelweg om naar de supermarkt te gaan of om een ommetje in het plaatselijke park te maken met de hond. Het was dus belangrijker dan ooit om het binnen lekker knus en gezellig te maken en hygge kende een ware comeback. Maar als het aan ons ligt, wordt 2021 het jaar van coorie. Nog nooit van gehoord? Geen nood, wij ook niet tot vandaag.

Experimenteren

De Schotse Gebriella Bennett wijdde nochtans een heel boek, ‘The Art of Coorie’, aan het fenomeen. Net zoals hygge en lagom hun oorsprong vonden in de Scandinavische levensstijl, werd het coorie-concept geboren in Schotland. “Een coorie manier van leven staat gelijk aan contact maken met je omgeving en dankbaar zijn voor wat die je te bieden heeft, niet zozeer voor wat je al hebt”, aldus Bennett. Je geniet dus van de dingen die op je pad komen en bent niet bang om te experimenteren. Bennett raadt aan om bijvoorbeeld eens in het midden van de natuur te gaan kamperen en te genieten van de rust, van de simpliciteit daarvan. Verder is het volgens haar ook belangrijk om je maag te vullen met lekker, hartig eten en om weg te kruipen met een boek naast de open haard na een lange wandeling in de natuur terwijl het regent. Wel, laat 2021 maar komen, wij zijn er klaar voor!

