Er doen veel verhalen de ronde over het verplegend personeel dat mondmaskers vaak uren aan een stuk moet dragen en daardoor last krijgt van allerlei huidirritaties. Nu een mondmasker ook voor de rest van de bevolking het nieuwe normaal wordt op het openbaar vervoer en in winkels, kan je huid wel wat verzorging gebruiken. Met deze tips vermijd je uitslag op je gezicht en andere kwaaltjes.

Ons gezicht bedekken is essentieel voor onze veiligheid tijdens de coronacrisis, maar kan wel eens wat ongemakken veroorzaken. Volgens Dr. Anil Budh-Raja, een bekende dermatoloog uit Londen, kunnen mondmaskers leiden tot acne, eczeem en huiduitslag door de wrijving van het materiaal tegen je gezicht.

Maskers van lage kwaliteit kunnen ook scherpe randen hebben of schuren, met zweren of zelfs sneeën tot gevolg. Een andere dermatologe uit het Verenigd Koninkrijk, Dr. Anjali Matho, voegt hieraan toe dat het zweet zich kan ophopen als je gezicht bedekt is, wat de poriën kan blokkeren.

Daarnaast kan een masker huidproblemen nog verergeren als je er al last van hebt. Zo kunnen mensen met acne nog meer rode vlekjes krijgen en voor eczeem en psoriasis is het eveneens niet bevorderlijk. Hieronder volgen enkele tips om je huid verzorgd te houden.

Het materiaal van het mondmasker

Als je merkt dat de mondmaskers uit de supermarkt je huid beginnen te irriteren, kan je overwegen om er zelf één te proberen maken. Je kan dan namelijk zelf het materiaal kiezen, wat al veel problemen kan oplossen. Als je zelf aan de slag gaat met naald en draad of stikmachine ga je het best voor strak geweven katoen. Dat is beter dan andere synthetische stofsoorten, is zachter voor je huid en is bovendien gemakkelijker om door te ademen. Hoe je eraan begint, lees je in dit artikel.

Een ander voordeel aan een zelfgemaakt masker uit stof, is dat je het kan wassen bij hergebruik. Zo kan je alle natuurlijke vetten en oliën, die het masker geabsorbeerd heeft uit je huid verwijderen en huidirritatie vermijden.

Preventief smeren

Ben je niet zo handig en hou je het toch liever bij een mondmasker uit de supermarkt? Geen probleem, preventief smeren helpt even goed om huidirritaties te voorkomen. Veel vrouwen hebben al een heus huidverzorgingsritueel, maar wie dat nog niet heeft, mannen inclusief, begint er best zo snel mogelijk mee. Als je je huid goed hydrateert, is de kans namelijk veel kleiner dat je last krijgt van kwaaltjes bij het dragen van een masker.

Reinig je huid eerst grondig met water. Droog je gezicht daarna door met een handdoek te deppen in plaats van te wrijven. Breng daarna een hydraterende lotion aan. Voor mensen met een droge huid zal een voedende gezichtscrème soelaas bieden. Vermijd ook te harde scrubs als je al met huidirritatie kampt. Hoe je die verzorging best aanpakt of welke producten je kan gebruiken, lees je in dit artikel.

Hou er wel rekening mee dat je je huid best niet reinigt net voor je een mondmasker opzet. Het is veel efficiënter om het twee keer per dag te doen, telkens rond de ochtend en avond. Als je het meer doet, kan je huidproblemen juist in de hand werken en droogheid, irritatie en roodheid in je gezicht veroorzaken.

Heb je al last van huidproblemen? Wrijf de gevoelige plekken op je gezicht dan in met wat zalf om ze te beschermen tegen de frictie als het masker ertegen schuurt. Ook een beschermend laagje vaseline voor je gaat slapen kan wonderen doen om de geïrriteerde plaatsen ’s nachts te bedekken. Als je last hebt van hevige uitslag of eczeem bezoek of contacteer je best een dermatoloog in je buurt, die je zal kunnen zeggen welk zalfje werkt.

Het bericht Zo hou je je huid verzorgd terwijl je een mondmasker draagt verscheen eerst op Metro.