Zo financier jij je project zonder bij de bank aan te kloppen

Droom je ervan je eigen bedrijf te beginnen of een project op te starten, maar staan de banken niet te springen om je een lening toe te kennen? Naast bankkredieten bestaan er nog andere manieren om aan geld te geraken, zoals participatieve financiering, maar ook microkredieten, subsidies… Hieronder een greep uit de mogelijkheden die je in Brussel kan vinden!

Crowdfunding: wanneer jouw idee zichzelf verkoopt

Heb je een ijzersterk project uitgewerkt? Dan kan het waarschijnlijk tot ver buiten je eigen vriendenkring een publiek aanspreken.

Crowdfunding is een financieringsinstrument waarmee via participatieve financieringsplatforms geld kan worden ingezameld bij het grote publiek.

Deze financiering kan bestaan uit een schenking, soms met een tegenprestatie in ruil, een lening met of zonder rente, of een kapitaalinvestering.

Crowdfunding wordt steeds populairder en heeft veel voordelen. Het biedt je namelijk de kans om gemakkelijk en snel aan geld te geraken, terwijl de financiële risico’s beperkt blijven, maar ook om je project alvast op de markt uit te testen door een gemeenschap van potentiële klanten of gebruikers op te bouwen.

Vooraleer je de sprong waagt, is er maar één ding dat je moet onthouden: laat je informeren en bereid je voor! Denk na over de meest geschikte vorm van crowdfunding voor je project, het in te zamelen bedrag, het platform dat je gaat gebruiken, wees creatief in het bepalen van je tegenprestaties, stel je project op een aantrekkelijke manier voor… Een crowdfundingcampagne is bovenal een communicatiecampagne!

Financiering door je eigen omgeving: een familieaangelegenheid

Crowdfunding is weliswaar een efficiënte manier om aan geld te geraken, maar het vergt wel veel energie. Een interessant alternatief zou kunnen zijn je familieleden rechtstreeks om financiële steun te vragen.

Dankzij de Proxi-lening kunnen particulieren, familieleden of vrienden voortaan een deel van hun spaargeld investeren door rechtstreeks geld te lenen aan een Brusselse ondernemer. Daarbij genieten ze een fiscaal voordeel in de vorm van een belastingkrediet en kunnen ze rekenen op een waarborg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, via de instelling finance&invest.brussels.

Microkrediet: een flink financieel duwtje in de rug

Wil je een klein bedrijf starten of ontwikkelen, maar krijg je geen traditioneel bankkrediet toegekend? In dat geval kan je bij bepaalde instanties een microkrediet aanvragen, bijvoorbeeld om je te helpen bij de opstart en zo je eigen job te creëren.

Als toekomstig ondernemer in Brussel kan je ook een beroep doen op overheidssteun om je project op te starten of een extra boost te geven.

Samen vinden we vast de beste oplossing voor je project!

Om je wegwijs te maken in de verschillende mogelijkheden, organiseert 1819, de informatie- en oriëntatiedienst van hub.brussels voor Brusselse ondernemers, van 14 tot 18 maart een week over financiering en subsidies.

Een 100% gratis programma met workshops, vraag-en-antwoordsessies, speed coachings… Schrijf je nu in!

Week ‘Financiering & subsidies’ van 14 tot 18 maart – programma en inschrijving op www.1819.brussels/nl/week-financiering-2022

