DIT zijn volgens een studie de zes voornemens die je moet nemen als je de planeet wil redden

Nieuw wetenschappelijk onderzoek beweert dat mensen in welgestelde landen mee kunnen vechten tegen de klimaatcrisis door slecht zes «shifts» te maken in hun eigen leven. Dat zegt organisatie ‘The Jump’. Door mee te stappen in hun wereld met «minder spullen en meer vreugde» zou je meehelpen om de impact van consumptie in rijke landen tegen 2030 met twee derde te verminderen.

Het onderzoek gaat uit van drie instituten: University of Leeds, de internationale organisatie C40 Cities Climate Leadership Group en het consultancybureau Arup. ‘The Jump’ heeft de resultaten gebundeld tot zes «shifts» die gemaakt moeten worden om een «ecologische ramp te voorkomen». Meer nog, als we de opwarming van de aarde onder de grens van anderhalve graad willen houden, zal iedereen die stappen moeten nemen volgens hen.

Zo veel mogelijk stappen

Het Jump-plan komt een week na de publicatie van het laatste IPCC-rapport. Zij stelden dat de door de mens veroorzaakte klimaatveranderingen, die gepaard gaan met frequentere en intensere extreme gebeurtenissen, al geleid hebben tot onomkeerbare effecten op natuurlijke en menselijke systemen, zoals het uitsterven van bepaalde soorten. Het rapport oordeelde dat er snel gehandeld moet worden.

Die logica volgt ook ‘The Jump’, die aangeeft dat zelfs al enkele van die veranderingen maken in je persoonlijke leven een enorme positieve impact kan hebben voor het klimaat. De zes stappen zijn voornamelijk gericht op welgestelde, rijke westerlingen die meer middelen hebben om de stappen ook te nemen. Mochten al die mensen evenwel «de shift» maken, zouden de mondiale emissies kunnen dalen met 25% tot 27% volgens de studie.

De zes stappen

1. Kies een (grotendeels) plantaardig dieet, met gezonde porties en weinig verspilling.

2. Koop niet meer dan drie nieuwe kledingstukken per jaar. Kies voor upcycling of tweedehands.

3. Gebruik elektronische apparaten voor op zijn minst zeven jaar.

4. Maak niet meer dan een keer per drie jaar een korte vlucht en niet meer dan een keer per acht jaar een langeafstandsvlucht. Neem vaker de bus, ferry of trein.

5. Geef je auto op als je kan – als dat niet kan, gebruik je auto zo lang mogelijk

6. Verander het systeem: maak op zijn minst één shift waarmee je het systeem kan veranderen, zoals kiezen voor groene energie, je huis isoleren of je aansluiten bij een groene bank.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/dit-zijn-volgens-een-studie-de-zes-voornemens-die-je-moet-nemen-als-je-de-planeet-wil-redden