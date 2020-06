De jeugd is de toekomst, maar wat als die toekomst heel onzeker is? Online lessen zijn het nieuwe normaal en tieners moeten zich hier noodgedwongen aan aanpassen. Maar wat met diploma-uitreikingen en het langverwachte galabal voor de zesdejaars? Laatstejaars uit het secundair onderwijs zien belangrijke mijlpalen in duigen vallen. Wij vragen enkelen onder hen hoe zij naar de coronacrisis kijken.

Iman (17) uit Vosselaar zit in het laatste jaar Communicatie & Media. Tijdens de lockdown heeft zij als jobstudent de supermarkten versterkt.

Hoe heb je de lockdown beleefd?

«Ik heb het in het begin wel moeilijk gehad. Ik houd van structuur, dus thuisonderwijs beviel me niet zo. Uiteindelijk heb ik mijn draai wel gevonden. Daarnaast woont mijn vriend in Overijse. De eerste weken hebben we elkaar niet gezien, maar ik miste hem te hard in deze moeilijke periode. Later spraken we wel af, maar voor de rest bleef ik in mijn bubbel.»

Welke evenementen moet je missen?

«Ik ging normaal naar Rampage en in de zomer had ik een paar dagen Dour gepland. Het doet pijn dat de festivals niet doorgaan, want de zomer na de middelbare school moet je normaal de tijd van je leven hebben. We gaan zelfs niet zorgeloos op café kunnen zitten. Ik ga heel graag uit met vrienden en nu zie ik ze te weinig. Ook videocalls kunnen het echte contact niet vervangen. Maar echte vrienden blijven, ook als je ze lang niet ziet.»

Ga je nu weer naar school?

«Ja, ik moet weer drie halve dagen per week fysiek naar school. Eerlijk gezegd was ik liever helemaal thuisgebleven. We krijgen toch maar twee vakken per dag en de examens zijn afgelast. Ik ben nu soms langer onderweg dan dat ik effectief les krijg. Al die leerlingen die samenkomen en ouders die hun kinderen ophalen vormen een te groot risico voor onze gezondheid, terwijl het weinig oplevert.»

Ben je dan niet bang dat je onvoldoende voorbereid bent voor de toekomst, nu je minder lang naar school bent geweest?

«Nee, integendeel. Ik ga volgend jaar Rechten studeren en ik had toch al het gevoel dat mijn huidige studierichting mij niet voldoende voorbereidt. Daarom heb ik van de extra tijd gebruik gemaakt om boeken over politiek te lezen, informatie te vragen aan oud-studenten en de UAntwerpen en mijn Frans en Engels op te frissen. Dat is voor mij nuttiger dan het schooljaar op de klassieke manier af te ronden. Ik ben ook niet bang dat ik mijn middelbaar diploma niet zou behalen.»

Is de lockdown ook op andere vlakken positief geweest voor jou?

«Ook financieel gezien heeft de coronacrisis mij geen windeieren gelegd. Veel jongeren zijn door de lockdown hun bijverdienste kwijtgeraakt, maar ik ben als jobstudent bijgesprongen in een supermarkt om onder andere winkelkarretjes te ontsmetten. Ze zochten er veel helpende handen. Ik heb deze periode ook amper geld uitgegeven, dus nu kan ik flink sparen voor mijn eerste auto.»

Wat heb je geleerd uit de lockdown?

«Ik ben veel voorzichtiger geworden als het op hygiëne aankomt. Ik besefte bijvoorbeeld niet dat de bus nemen best vies kan zijn. Ik was voortdurend mijn handen en dat is een gewoonte die nog lang gaat blijven hangen. Niet dat ik bang ben om ziek te worden, want ik ben nog jong. Ik heb eerder schrik om andere mensen te besmetten. Ik heb ook geleerd dat ik het nieuws niet op de voet hoef te volgen. Al die overlijdens werden me emotioneel wat te veel. Ik kan ‘corona’ niet meer horen.»

Denk je dat de coronacrisis zich nog lang zal laten voelen?

«Ik vrees dat onze maatschappij niet meer hetzelfde zal zijn. Zolang er geen vaccin is, zullen studenten bijvoorbeeld niet allemaal samen in een aula les kunnen volgen. Naar een onbezorgde studententijd kan ik wel fluiten. Maar met een eventuele economische crisis ben ik niet bezig. Mijn ouders kunnen blijven doorwerken, maar ik leef wel mee met anderen die hun baan verliezen.»

Janne Vandevelde

