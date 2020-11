November belooft voor iedereen een moeilijke maand te worden. Door de nieuwe lockdown zitten velen zonder werk en eerlijk, niemand wordt echt vrolijk van de strengere maatregelen. Maar wat moet, dat moet, dus we doen het ermee. Heb je zin om deze maand alsnog wat op te vrolijken door mee te doen aan een challenge? Dan is Try Vegan iets voor jou.

2020 mag dan wel anders zijn dan gebruikelijk, maar sommige dingen veranderen niet. Net zoals elk jaar zetten EVA vzw en BE Vegan ook dit jaar weer hun schouders onder Try Vegan, een challenge die mensen aanspoort om in november plantaardig te eten.

Plantaardig eten

Veganistisch eten wordt steeds populairder, zoveel is zeker. Uit een eerdere studie van iVOX in opdracht van EVA vzw bleek al dat zes op de tien Belgen som plantaardige vervangproducten eet. Natuurlijk is het al een hele stap voorwaarts als je regelmatig eens geen vlees of zuivelproducten eet, maar als je jezelf echt wil uitdagen, kan je deelnemen aan Try Vegan. Inschrijven kan via de website, deelnemers ontvangen driemaal per week een nieuwsbrief met daarin recepten en andere tips om de challenge vol te houden. Als je nog wat extra motivatie nodig hebt, kunnen deze cijfers wellicht helpen. Een maand vegan eten, dat betekent dertig gespaarde dierenlevens. Dat betekent 30.000 liter uitgespaard water. En dat betekent 60 kilogram minder CO2. Stof tot nadenken.

