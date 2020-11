In het spionagedrama ‘The Operative’ gaat Diane Kruger (‘Inglourious Basterds’) undercover in Teheran als lerares Engels. We spraken met de Duitse actrice in Berlijn over spionnen, Israël en de onverbiddelijkheid van de Mossad.

‘The Operative’ is geen gewone thriller. Er zit bijvoorbeeld weinig actie in. Wat sprak jou aan?

Diane Kruger : «Dat er geen actie in zat. ( lacht ) Begrijp me niet verkeerd, ik hou ook van James Bond. Maar in dit geval was ik meer geïnteresseerd in de intellectuele en emotionele kanten van de job van spion. Mijn personage, Rachel, is een zwerver. Ze hoort nergens thuis. En plots vindt ze iets wat haar leven zin geeft.»

Rachel werkt voor de Mossad, de geheime dienst van Israël. Maakt dat iets uit voor jou?

«Het is zelfs essentieel. Ik begrijp nu veel beter wat de Joodse zaak betekent. Joodse mensen hebben voortdurend het gevoel dat ze belaagd worden. Het is hun opdracht om Israël te allen prijze te beschermen. Dat fascineert me. Ik zou nooit mezelf willen opofferen voor mijn land. Rachel is nog een geval apart, want ze is niet in Israël opgegroeid. Ik herken me wel in haar en in haar behoefte om deel uit te maken van een gemeenschap.»

Om je voor te bereiden heb je je oor te luisteren gelegd bij de Mossad. Wat waren de grootste openbaringen voor jou?