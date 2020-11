Black Friday betekent dat de adventperiode niet lang meer op zich laat wachten. Dit jaar gaan de adventkalenders als zoete broodjes over de toonbank, want we kunnen meer dan ooit wat kerstmagie gebruiken. Heb jij er nog geen in huis gehaald? Hier vind je voor elk wat wils.

De adventkalender van The Body Shop telt 24 knusse huisjes die het kleurrijke Brighton moeten voorstellen, waar het beautymerk is opgericht. Of ze nu strijden voor gendergelijkheid of een beter milieu, de inwoners maken de wereld een stukje mooier.

The Body Shop

130 euro

Budget Beauty

Om deze kerstboom in huis te halen, hoef je niet te wachten tot de Sint gepasseerd is. Voor een klein prijsje verwent April je met make-upproducten en accessoires die je doen stralen aan de kersttafel.

April bij Di

29,95 euro

Eco Beauty

Dit is geen adventkalender… of toch niet zoals je die gewoon bent. Geen toeters en bellen voor het milieuvriendelijke STOP THE WATER WHILE USING ME!, maar een eenvoudig design. In plaats van 24 kleine cadeautjes, zitten achter de deurtjes zes natuurlijke en vegan producten verstopt.

STOP THE WATER WHILE USING ME! bij Zalando

69,90 euro

Thee

Wie kerst zegt, zegt kerstkalkoen, kerststronk en… kerstindigestie. Gelukkig pakt Pukka uit met biologische kruidenblends om je er weer bovenop te helpen. Verwarm je aan smaken als Three Ginger, Wild Apple & Cinnamon of Clean Matcha Green.

Pukka bij Delhaize, BioPlanet, Natuurpunt en Natagora

10,99 euro

Wijn

Rep je naar de winkel, want vanaf vandaag pakt Aldi uit met een heuse wijnkalender. Tot Kerstmis ontkurk je elke dag een klein flesje (schuim)wijn. Net wat we nodig hadden om 2020 uit te zwaaien!

Aldi

49,99 euro

Chocolade

De originele adventkalender is er eentje met chocolade. En om die traditie alle eer aan te doen, komt het Belgische Côte d’Or met een eigen betaalbaar exemplaar op de proppen. Smullen maar!



Côte d’Or bij Bol.com

16,91 euro

DIY

Steek je liever zelf je handen uit de mouwen om je huisgenoten te verrassen, dan kan je ook lieve boodschappen, cadeautjes of chocolade verstoppen in een knutselkalender. La Redoute zet je op weg met deze schattige huisjes.

La Redoute

24,99 euro

