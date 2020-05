Een lief vinden is niet altijd even gemakkelijk, en al zeker niet als je dan nog eens een zeldzame loopvogel bent én in een Pakistaanse zoo opgesloten zit. Het blijkt een hopeloze zaak te zijn, want zelfs de directie van de zoo heeft de zoektocht naar een geschikte partner voor een kasuaris opgegeven.

Al sinds 1971 verblijft een kasuaris, een bedreigde vogelsoort, alleen in de zoo van Lahore, in het oosten van Pakistan. Zoodirecteur Chaudhry Shafqat Ali heeft de zoektocht naar een geschikte partner opgegeven: “Hij is het enige exemplaar in Pakistan. We hebben jarenlang gezocht naar een partner, maar tevergeefs.” “Bovendien is hij oud en heeft hij de fokleeftijd overschreden”, voegt dierenarts Rizawan Khan eraan toe.

Teen als dolk

Kasuarissen zijn een groep grote loopvogels uit de tropische regenwouden van Nieuw-Guinea en Australië. Ze zijn verwant aan de emoe en verre familie van de struisvogel. Kasuarissen worden beschouwd als de gevaarlijkste vogels ter wereld. Ze worden tot 1,70 meter groot en wegen zo’n 45 kilogram. Hun gevaarlijkste eigenschap zijn de klauwen: ze hebben drie tenen, waarvan de middelste als een dolk gebruikt wordt. Kasuarissen zijn solitaire vogels. Ze treffen elkaar alleen in het broedseizoen. Eens de eieren gelegd zijn, brengen de mannelijke vogels de kuikens groot.

De zoo van Lahore is gesloten vanwege de coronacrisis. In normale tijden bezoeken ongeveer 3,5 miljoen mensen jaarlijks het dierenpark.