Men zegt al eens dat de perfecte moord niet bestaat. Over de zaak waarin een 72-jarige Amerikaan werd doodgestoken door zijn zoon zal alvast niemand dat beweren. Op het moment dat het gebeurde was hij namelijk met 20 anderen aan het videobellen via Zoom, zo meldt BBC News.

De geschokte gesprekspartners zagen hoe Dwight Powers uit Amityville in de staat New York op een bepaald moment werd aangevallen door zijn 32-jarige zoon Thomas.

Nadat hij zijn vader met een mes te lijf ging bedekte hij z’n vader met een beddenlakens. Toen hij opzij keek zag hij de geschokeerde kijkers waarop zoonlief uit het raam sprong en op de vlucht sloeg. Binnen een uur werd hij aangehouden, nadat de deelnemers aan het Zoomgesprek de politie hadden gebeld.

Motief

Het motief van de man is onduidelijk. Hij is aangeklaagd voor doodslag. In een politiebericht staat dat meer details volgen eenmaal de verdachte, die tijdens zijn vlucht kleine verwondingen opliep, wordt ontslagen uit het ziekenhuis.

Locatie

De politie laat verder weten dat de deelnemers aan de Zoomsessie de man zagen vallen. Het duurde enige tijd voor ze hadden achterhaald waar hij zich bevond. De mensen van het videogesprek wisten in eerste instantie niet waar de man woonde.

