Als je geen flauw idee hebt wat padel is, wordt het hoog tijd om daar verandering in te brengen. De racketsport – met ingrediënten uit onder andere tennis en squash – bestaat al een hele tijd, maar kende de laatste maanden een enorme groei in ons land. Nu de popularietir blijft toenemen, zou padel zo wel eens dé sport van 2021 kunnen worden.

Sport in coronatijden

Padel wordt in enkel of dubbel spel gespeeld op een kunstgrasveld van 10x20m, omsloten door een bettonnen of glazen wand. Die houdt de bal in het spel, wat zorgt voor lange en spannende spelmomenten. De puntentelling gebeurt zoals bij het tennis volgens het traditionele Britse systeem. Er kan gespeeld worden tot 2 of 3 gewonnen sets, afhankelijk van de competitieformule.

Padel wordt zowel indoor als outdoor gespeeld en dat laatste zorgde de laatste maanden voor een enorme stijging in populariteit. Omdat de sport met maximum vier personen in openlucht gespeeld kan worden, is het een van de sporten die ondanks de strenge coronamaatregelen de laatste maanden toegestaan bleef. Dat veel Vlamingen de smaak nu te pakken hebben, is duidelijk te merken aan het aantal padelclubs en -terreinen dat recent opende.

