Geld maakt niet gelukkig, maar het kan je wel helpen om langer te leven. Uit een studie blijkt dat wie rijk is, maar liefst negen jaar langer leeft. Het onderzoek werd gepubliceerd in het Journal of Gerontology.

De onderzoekers bestudeerden data van meer dan 25.000 mensen die 50 jaar en ouder waren. Daaruit kon geconcludeerd worden dat wie rijk is, minder snel in aanraking komt met ziektes dan wie arm is.

Stress

Op 50-jarige leeftijd leefden de rijkste mannen in Engeland en de Verenigde Staten 31 jaar langer in goede gezondheid. Voor de armste mannen was dat 22 tot 23 jaar. De rijkste vrouwen waren dan weer 33 jaar langer gezond en vrouwen in de armste groep slechts 24 tot 25 jaar.

De wetenschappers onderzochten niet waarom dit het geval is, maar rijke mensen komen wellicht minder snel in aanraking met stress en hebben meer en betere toegang tot medische zorg.

