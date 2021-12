WAT?! Je kan nu betaald worden om thee te proeven

De herfst en winter zijn traditioneel gezien de seizoenen waarin we het meest geniten van een lekkere kop koffie, thee of warme chocolademelk. Iedereen heeft zo z’n favoriete drankje en over smaak valt niet te twisten. Ben jij een echte theeleut? Lees dan zeker verder.

Theefans zijn vast wel bekend met het Britse Twinings, één van dé klassieke theemerken in de supermarkt. Misschien ben je fan, misschien niet, maar hun jobaanbod zal je vast en zeker interesseren.

Vier uur per week

Twinings is namelijk op zoek naar een theetester. De uitverkorene zal elke week vier uur moeten vrijmaken om thee te testen en dat drie weken lang. Vervolgens ben je vier weken vrij, daarna werk je weer drie weken lang vier uur per week en dat een jaar lang. Met een verloning van 9,50 pond per uur kom je niet ver, maar voor wie van thee houdt, is het wellicht een leuke bijverdienste. De jobadvertentie zegt weinig over wat je als kandidaat precies moet kunnen, maar er wordt wel een smaakscreening georganiseerd. Meer info vind je hier.

