Als je op 1 januari wakker wordt met een bonkend hoofd en een maag als een vulkaan, maar ook met een broek vol goesting, dat ben je perfect normaal. Een kater maakt je namelijk extra geil. Dat komt omdat er door de alcohol hormonen vrijkomen die je libido stimuleren.

Iedereen kent dat gevoel wel. Het is 1 januari. Je wordt wakker en het zwakke zonlicht is al genoeg om je te verblinden. Er speelt een fanfare in je hoofd en je maag lijkt binnenstebuiten te zijn gedraaid. Toch zit je met leuke kriebels tussen je benen en wil je je lief langs alle kanten bespringen. Je hebt een zware kater en bent tegelijk heel geil. Dat is normaal, zegt de Amerikaanse relatie- en sekstherapeute Denise Knowles, en het komt vooral voor bij vrouwen.

Een kwetsbaar vogeltje dat wil vogelen

Knowles heeft twee verklaringen voor het opvallende fenomeen. Enerzijds zorgt alcohol ervoor dat je lichaam meer testosteron aanmaakt. Hoe meer van dat hormoon vrouwen in hun bloed hebben rondstromen, hoe hoger hun libido. Tegelijk breekt het vrouwelijk lichaam alcohol trager af dan haar mannelijke collega. Daardoor hebben vrouwen ’s morgens nog meer alcohol in hun bloed, met meer testosteron en zin in seks tot gevolg.

Naast de hormonale verklaring, ziet de seksuologe ook een psychologische stimulans tot wat gerampetap. Als je te kampen hebt met een zware kater, voel je je hulpeloos. Je bent moe, alles doet pijn en niks lijkt te kunnen helpen. Op dat moment ben je kwetsbaar en ga je onbewust op zoek naar warmte en liefde. En van het een komt natuurlijk al snel het ander.

Op zich is het dus niet vreemd dat je ondanks de hoofdpijn en de misselijkheid tot veel zin hebt in wat bedgymnastiek. En geef toe, er zijn slechtere manieren om het nieuwe jaar mee te starten.

