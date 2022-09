“Vroeger was Coca-Cola een luxeproduct voor me, maar nu ben ik één van de rijkste OnlyFans-modellen ter wereld” (foto’s)

Het is hard gegaan voor Sophie Dee. Vroeger woonde ze nog gemeenschapscentrum en wist ze met moeite de eindjes aan mekaar te knopen. Vandaag is het 38-jarige model één van de rijkste OnlyFans-sterren ter wereld.

Zelfs Forbes nam haar op in de top 50 van de meest invloedrijke content creators. Op sociale media heeft de dame maar liefst 12 miljoen volgers. Meer dan het aantal inwoners in België dus. “Coca-Cola dronken we enkel als het Kerstmis was”, zo geeft Dee mee in een interview. Nu verdient ze zo’n 350.000 euro per maand en woont ze in een woning die ettelijke miljoenen heeft gekost.

Luxe

Om maar te zeggen dat ze tegenwoordig wel een Coca-Cola kan drinken wanneer ze maar wil. Het model heeft daarnaast ook nog drie andere vastgoedeigendommen, rijdt rond in een Porsche van om en bij de 150.000 euro en vliegt de wereld rond voor werk én plezier. Ze woont in Las Vegas met haar 36-jarige vriend Tyler en haar zes katten en drie honden. “Wanneer je arm opgroeit, dan blijft dat gevoel aan je kleven”, zo vertelt ze nog. “Ik heb genoeg geld om enkele keren op pensioen te gaan, maar die stress en zorg is steeds gebleven. Dus blijf ik maar werken tot ik oud en versleten ben”, aldus Dee.

Foto: Instagram