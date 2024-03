Vijf tips om (opnieuw) te sporten

Heb je tijdens de vakantie de tijd genomen om ook wat te sporten en wil je die goeie gewoonte niet opgeven? Of heb je vooral geluierd en wil je nu de draad weer oppikken? Wat je situatie ook is, het is belangrijk om regelmatig fysiek actief te blijven. Metro geeft je enkele tips om vol te houden.

Iedereen weet wel dat genoeg bewegen even belangrijk is voor je gezondheid als evenwichtige voeding en voldoende slaap. Alleen vinden we niet altijd de tijd of de goesting om er ook echt werk van te maken. Met de vakantie achter de rug en het najaar voor de deur dreigt het nog moeilijker te worden om eraan te beginnen. Maar moeilijk is zeker niet onmogelijk!

1 Zet haalbare doelstellingen voor jezelf

Als je na een lang pauze weer wil beginnen te sporten, bestaan er geen kleine doelen. Mik niet te hoog en doe het zachtjesaan, stap voor stap. Je zal het meer motiverend vinden als je je doelstellingen telkens naar boven kunt bijstellen dan als je moet vaststellen dat je eerste doel al te hoog gegrepen is. Vijf kilometer kunnen lopen zonder te stoppen, meer dan 10.000 stappen zetten op een dag of 10 lengtes zwemmen, de beste keuze is om het geduldig op te bouwen.

2 Omring je door vrienden…

De morele en/of lichamelijke steun van je vrienden en familie is goud waard. Ze kunnen met je mee sporten of je aanmoedigen om je nieuwe fysieke activiteit vol te houden. Dat steuntje in de rug is essentieel en zal je enkele omhoog trekken. Maar ga ook niet sporten omdat anderen zeggen dat je het moet doen. Het initiatief moet van jezelf komen, omdat jij zin hebt om je beter te voelen in je vel.

3 … Of haal een professional erbij

Je familie en vrienden zijn een belangrijke steun, maar ze zullen nooit evenveel bijbrengen als een echte professionele coach. Wat jouw gekozen activiteit ook is, een coach kan je op regelmatige basis begeleiden en advies verstrekken om goed bezig te blijven en je vooropgestelde doelen te behalen. Je coach zal een aangepast schema voor je maken, en je zult zien dat je met diens hulp enorme stappen voorwaarts zet.

4 Zorg voor variatie

Wie beweert dat je je moet toespitsen op één enkele activiteit? Als je per se enkel wil lopen (om maar iets te noemen), zal dat je waarschijnlijk binnen de kortste keren gaan vervelen. Alleen al binnen die discipline kun je variëren, maar aarzel niet om verschillende dingen tegelijk te doen. Het zal helpen om het plezier van de sport terug te vinden. Misschien ontdek je wel een passie voor een andere activiteit. Een andere tip is om een club te zoeken die elke week een andere sporttak aanbiedt (zogenaamde omnisport).

5 Verzorg je lichaam

Wil je voorkomen dat je al snel met een verrekking, een overbelasting of een spierscheur opgezadeld zit? Loop dan niet te hard van stapel. Als je lichaam een tijdje stilgelegen heeft, is het misschien niet meteen klaar voor drie of vier sportsessies per week. Vergeet niet om genoeg te drinken en je activiteiten af te stemmen op jouw niveau. Het heeft geen zin om jouw prestaties te vergelijken met die van de buren, want anders riskeer je blessures.

