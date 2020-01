Heb je nog geen plannen dit weekend? Geen nood, met deze tips zal je je niet snel vervelen.

Panamarenko tribute

24/1 – 22/3

Wat een groots verjaardagsfeest moet worden veranderde onverwachts in een postuum eerbetoon. Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Panamarenko zetten zijn echtgenote en enkele dichte vrienden een verrassingstentoonstelling op poten in Campo & Campo, een galerij in Berchem. De pop-upexpo bestaat uit een twintigtal werken die Panamarenko na aan het hart lagen, aangevuld met enkele zelden geziene tekeningen. In de zomer krijgt het eerbetoon nog een vervolg in het MuhKa en de Antwerpse binnenstad.

panamarenko.be

Chambres d’O

25/1 – 26/1

Dit weekend openen tientallen huizen in Oostende hun deuren voor artiesten en publiek, tijdens huiskamerfestival Chambres d’O. Stippel zelf je parcours uit door de stad en nestel je in andermans sofa voor een stukje theater, muziek, comedy, dans, circus of literatuur. Kloppend hart van het festival is De Kunstencampus aan Zee, waar je terecht kan voor lastminute tickets, een kop koffie en op zaterdagavond ook voor een groot zing- en dansfeest. Met kinderen kan je dan weer naar de Kunstacademie aan Zee voor allerlei artistieke experimenten, maar ook in heel wat woonkamers voor fijne familievoorstellingen.

chambresdohuiskamerfestival.be

SPARKLE

25/1

De Vooruit blinkt en glittert als nooit tevoren, want zaterdag vindt er alweer de zevende editie plaats van SPARKLE, het jaarlijkste LGBTQIA+-feest van çavaria. De avond begint met een spectaculaire zaalshow, met als hoogtepunt de plechtige uitreiking van de çavaria-awards. Daarna volgt een spetterend feestje waar Dolly Bing Bing, Bernard Gavilan en Ilse Liebens het beste van zichzelf zullen geven. Dat er een glitter- en make-upsalon is hoeven we er niet bij te zeggen.

sparkle.cavaria.be

RASA

25/1 – 12/2

Met RASA brengt Opera Ballet Vlaanderen een frisse versie van een grote balletklassieker. Het stuk is gebaseerd op La Bayadère, een Russisch sprookje uit de negentiende eeuw. De Argentijnse choreograaf Daniel Proietto onderzoekt de kolonialistische blik op het Verre Oosten die het originele verhaal domineert: verwacht je aan wonderlijke Indische dans (met meer dan 50 dansers op het podium), exuberante kostuums en fantastische decors met olifantenmaskers, draken en een echte tuktuk. RASA is tot 2 februari te zien in Antwerpen en reist vervolgens naar de Opera van Gent.

operaballet.be

STORMOPKOMST

26/1

Alle hens aan dek deze zondag in CC DE Westrand in Dilbeek: STORMOPKOMST is er aangewaaid, een kunstenfestival voor grote en kleine mensen. Het programma zit vol verrassende voorstellingen, wonderlijke installaties en fantastische concerten. Extra bijzonder: kinderen krijgen hier te maken met kunstvormen die ze misschien nog niet kennen, zoals geluidskunst, performance, architectuur en mediakunst. Ze mogen zich uitleven met gigantische bollen plastic, hun eigen protestactie organiseren of zelf twitterpoëzie bricoleren. En de volwassenen? Die doen gewoon gezellig mee. Het festival reist op 1 maart nog naar Genk, en op 29 maart naar Turnhout.

stormopkomst.be

Het bericht Vijf evenementen voor een sprankelend weekend verscheen eerst op Metro.