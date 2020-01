Is een van je goede voornemens voor dit jaar om meer te gaan sporten? Dan is de kans groot dat je een wekelijks of misschien zelfs dagelijks joggingrondje plant om meer lichaamsbeweging te krijgen. Sporten is uiteraard goed voor je gezondheid, maar ook de kwaliteit van de lucht waarin je gaat joggen is belangrijk.

Woon je op het platteland, dan is het uiteraard niet moeilijk om schone lucht binnen te krijgen tijdens het lopen. Maar in de stad is dat een heel ander verhaal. De luchtkwaliteit laat daar vaak te wensen over. Waar je gaat joggen is dus belangrijk voor je gezondheid. Helaas is het moeilijk om te weten waar je beter wel of niet gaat sporten. Een Britse app reikt nu een oplossing aan voor dat probleem.

Luchtkwaliteit

TENZING, een bedrijf dat natuurlijke energiedranken ontwikkelt, sloeg de handen in elkaar met King’s College London om de app te ontwikkelen. Wie graag een rondje wil gaan joggen in Londen kan dankzij de app berekenen hoe slecht de lucht op zijn of haar route eraan toe is. Daarvoor synchroniseert de app met STRAVA. Die gps-app toont live de luchtkwaliteit op je joggingrondje. Na afloop kunnen sportievelingen zien hoe hard ze werden blootgesteld aan vervuilde lucht, waardoor ze hun route de volgende keer kunnen bijstellen om uiteindelijk tot de schoonst mogelijke looproute te komen. Gebruikers kunnen hun route delen met andere lopers, zodat er op termijn een hele database aan ‘schone’ looproutes ontstaat. Voorlopig is de app enkel beschikbaar in Londen, maar we voorspellen dat een Belgische variant niet lang op zich zal laten wachten.

