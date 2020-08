Ben je het beu in je kot en wil je wel eens wat cultuur opsnuiven? Deze culturele activiteiten zijn perfect voor jou en je bubbel van vijf!

Huis van Alijn

Het Huis van Alijn is het museum van het dagelijkse leven. Je ontdekt er alles over onze tradities en rituelen, van verjaardagen tot trouwfeesten, sinds het begin van de 20ste eeuw. Met al die verhalen en artefacten is het museum ook een fijne plek voor kinderen. Tot het einde van de maand kan je er ook nog de expo Circus onderweg meepikken, over de reisverhalen van Belgische circusartiesten. En de snelle beslissers nestelen zich vanavond in de binnentuin van het museum voor een gezellig concert van de Belgische singer-songwriter Chantal Acda, ook wel bekend van Isbells. Je bezoekt het Huis van Alijn gratis met een museumpas.

huisvanalijn.be

Dichters van wacht

nog t.e.m. 30/8

Een verre reis zit er deze zomer niet in, maar gelukkig valt er ook in eigen land heel wat te ontdekken, zelfs poëzie. In Brussel duikt deze maand her en der een gedichtenapotheek op: je kan er gratis op consultatie bij een (slam)dichter uit de stad. Ga zitten, kom wat dichter en laat je verrassen door woorden in al hun kleuren – zo kan je alsnog op reis, want gedichten brengen je overal. Dit weekend verschijnt de Gedichtenapotheek onder andere op het Ambiorixsquare en in de KVS. Een afspraak maken is niet nodig, een veilige afstand bewaren in de wachtrij wel.

verblind.be

Take Care

nog t.e.m. 6/9

Na een korte onderbreking door de verstrengde maatregelen in Antwerpen heeft Openluchttheater Rivierenhof zijn deuren weer geopend, uiteraard met alle nodige veiligheidsmaatregelen van kracht. Het zomerfestival Take Care wordt hervat met op het programma: een ochtendglorenconcert van Jef Neve, elke woensdag een openluchtfilm, concerten van onder andere Compact Disk Dummies en Charlotte Adigéry, en deze zondag een Comedy Parade met onder meer Soe Nsuki en Jens Dendoncker.

oltrivierenhof.be

Feniks. De wederopbouw na WOI

nog t.e.m. 28/2

De Westhoek herbeleeft dit najaar de wederopbouw na de eerste wereldoorlog: de streek lag immers volledig in puin, maar herrees op tien jaar tijd als een feniks uit zijn as. De expo in In Flanders Fields Museum in Ieper toont de fotocollectie van de Ieperse fotografen Maurice en Robert Antony, naast heel wat persoonlijke verhalen en unieke objecten. Ze vertellen hoe de inwoners van de streek het onmogelijke deden, en van een hoop puin weer een thuis maakten. Dat alles ontdek je in een iconisch monument van de wederopbouw: de Ieperse Lakenhallen.

inflandersfields.be

HOFF

nog t.e.m. 30/8

HOFF is een gezellige openluchtcinema in de mooie binnentuin van IJsbaan Kristallijn in Gent. Vanzelfsprekend is die helemaal coronaproof: je krijgt met je bubbel een eigen platform met comfortabele strandstoeltjes en een frigobox vol verfrissende drankjes en ander lekkers, op veilige afstand van andere filmkijkers. Elke woensdag- en zondagnamiddag staat er een familiefilm op het programma, ‘s avonds is het de beurt aan de volwassenen. Dit weekend kan je je neernestelen voor onder andere A Star is Born, Bad Boys for Life en Big Hero 6.

hoff-gent.be

