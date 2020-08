Als corona ergens goed voor is geweest, is het misschien dat we ons eigen land hebben herontdekt. In plaats van een exotische reis kiezen veel landgenoten ervoor om pareltjes in het binnenland te bezoeken. Eén van de mooiste streken in ons tochtgat aan de Noordzee is ongetwijfeld de Vlaamse Ardennen, het illustere decor van de Ronde van Vlaanderen. Met de fietstocht ‘In het wiel van Adriaen Brouwer’ kan je het prachtige glooiende landschap in al z’n pracht bewonderen én tegelijk je sportief uitleven.

De schilder Adriaen Brouwer zag het levenslicht in Oudenaarde. Het is dan ook geen verrassing dat de 29 kilometer lange route hier van start gaat. Meer specifiek aan de Lakenhalle, het prachtige stadhuis in het midden van de Grote Markt.

Suggestie: voor de start kan je ook nog een blitzbezoek brengen aan het MOU-museum, dat een leuke introductie biedt in de geschiedenis van de Vlaamse Ardennen. Op interactieve manier maak je er een tijdreis van de de middeleeuwen tot 2020, het ‘Jaar van de Pandemie’.

Ename

Vanuit de stad aan de Schelde brengt de tocht ons eerst naar het pittoreske Ename. Duizend jaar geleden was het een bekend middeleeuws dorp, compleet met burcht en kloosterabdij. Nu kun je er nog een deel van de ruïnes zien op de archeologische site.

Zelfs in een slaperig dorpje als Ename is er spitstechnologie te bewonderen, meer bepaald in het multimediale museum PAM Ename. Het laat je kennismaken met de streek anno 1000 en biedt je zelf de mogelijkheid om virtueel in de abdij rond te wandelen.

Wat verder langs het traject kunnen de klimmers hun hart ophalen. De Braamburgstraat bij het mooie Bos t’Ename gaat soms tot 14% omhoog, maar de beloning is ook navenant. Op de top kan je even uitrusten met een prachtig uitzicht over de Scheldevallei.

Brouwerij Roman

Wat verder onderweg passeren we Brouwerij Roman. De oudste familiebrouwerij van ons land dateert uit 1545. Na bijna vijf eeuwen staat met Carlo en Lode Roman al de 14de generatie aan het hoofd van het bedrijf. Sloeber, Ename Abdijbieren, Gentse Strop en – natuurlijk – Adriaen Brouwer zijn enkele van hun meer bekende brouwsels.

Een bezoek aan de imposante brouwerijgebouwen uit de jaren dertig en het grote binnenplein waar je je even terug in de tijd waant, is zeker aangeraden. Het bezoek duurt zo’n 2 uur en omvat een rondleiding met gids, een degustatie en een geschenkpakket.

Misschien opteer je toch beter voor een watertje, want vlak om de hoek ligt de Varent op de loer, wat wielerliefhebbers niet onbekend in de oren zal klinken. Na die kuitenbijter met stijgingspercentages tot 13% wachten nog de Kapelleberg en de Ladeuze. Maar nadien heb je nog alle tijd om jezelf met een frisse pils te belonen voor alle geleverde inspanningen.

Het bericht STAYCATION. Klauteren door de Vlaamse Ardennen verscheen eerst op Metro.