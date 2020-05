Nu we nog altijd massaal thuiswerken, is het ideale moment aangebroken om wat meer te bewegen doorheen de dag. Heb je geen zin om zware oefeningen te doen of weet je niet waar te beginnen? Geen nood, hieronder lees je vier simpele tips om in beweging te blijven.

Blijf je excuses verzinnen om niet te bewegen, hoewel je je tijd flexibeler kan indelen nu je thuiswerkt? Je kan er iets aan doen, want deze vier tips vragen geen overdreven inspanning en zijn perfect uitvoerbaar vanuit je kot.

Schaf een sta-bureau aan

Als we werken, zitten we vaak lang aan een stuk door op een stoel en bewegen we veel te weinig. Op de werkvloer moesten we af en toe naar de koffiemachine lopen of konden we naar een andere verdieping gaan voor een toiletbezoek, waardoor we enkele trappen moesten trotseren. Dat valt nu allemaal weg, maar met een sta-bureau kan je zelfs actief blijven tijdens je werk. Je moet daarom geen hele dag rechtstaand werken, maar als je rug- of nekpijn begint te voelen, is het hoog tijd om even recht te springen. Het beste is om regelmatig af te wisselen tussen je werkhoudingen. Blijf je zitten, omdat je het vergeet? Plan dan enkele vaste tijdstippen per dag in om even je benen te strekken of zet een wekkertje klaar op je gsm om jezelf eraan te herinneren. Waar je zo’n goed bureau aanschaft, lees je in dit artikel.

Probeer af en toe wat oefeningetjes te doen, want de hele tijd stil blijven staan verliest op den duur zijn effect. Lang moet dat niet zijn, want een Amerikaanse studie uit 2015 wees uit dat twee minuten bewegen per uur ertoe leidt dat je 33% minder kans hebt op een vroegtijdige dood. Als je graag danst, kan je een korte choreografie aanleren en je volledig laten gaan op de muziek. In het filmpje hieronder zie je een voorbeeld van twee minuten op de beat van Dua Lipa’s toepasselijke en opzwepende nummer ‘Physical’.

Doe een middagwandeling

Geen middagdutje, maar een wandeling zal ervoor zorgen dat je de rest van de dag veel wakkerder doorkomt als je na je lunch even een dipje hebt. Wandelen is een heel gemakkelijke manier om even te bewegen, want je hebt er enkel een paar goede stapschoenen voor nodig. Ideaal is om na je middageten te vertrekken en een ommetje van een vijftiental minuutjes te maken. Het is bovendien goed voor je mentale gezondheid, want je stress- en cortisollevels zullen erdoor dalen. Tijdens dat momentje voor jezelf kan je je zorgen de vrije loop laten, even niet meer aan het werk denken en de broodnodige zuurstof in je hersenen aanvullen.

via GIPHY

Beweeg tijdens televisiereclames

Om ook na het werk te blijven bewegen en niet gewoon in de zetel neer te ploffen, kan je de tijd van televisiereclames nuttig besteden. In plaats van ze door te spoelen, omdat je ze niet wil bekijken, kan je even rondwandelen. Daarbij vermijd je de keuken wel beter, waar allerlei ongezonde verleidingen lonken. Een ander trucje is om je afstandsbediening ver van je weg te leggen. Zo moet je elke keer opstaan om de televisiezender te veranderen en zeg nu zelf, dat gebeurt best wel vaak op een avond.

Stretchen voor het slapen

Met deze laatste bewegingstip brei je een mooi einde aan je dag. Waarschijnlijk slaap je nu minder goed door coronastress, dus dan komt stretchen voor het slapengaan op het perfecte moment. Het is ideaal om tot rust te komen, zodat je daarna zonder zorgen in dromenland verzeilt, want van wat fysieke inspanning word je sneller moe. Ook als je nek- of rugpijn hebt, kan even stretchen soelaas bieden. Een extra bonus is dat je op die manier niet afgeleid wordt door een televisie- of smartphonescherm net voor je gaat slapen en het laatste coronanieuws niet meer kan checken voor je in je bed kruipt. Enkele ontspannende stretchoefeningen kan je in het YouTubefilmpje hieronder zien.

