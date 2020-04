Nadat sportfanaten vorig weekend konden genieten van de virtuele Ronde van Vlaanderen kunnen nu ook cultuurliefhebbers hun hart ophalen. Vanavond om 19 uur vindt op Facebook de première plaats van de virtuele rondleiding ‘Van Eyck. Een optische revolutie’.

Door het nieuwe coronavirus moest de Jan van Eyck-tentoonstelling die in het Gentse Museum voor Schone Kunsten liep van 2 februari tot 30 april dit jaar sneller dan gepland de deuren sluiten. Om toch tegemoet te komen aan de grote belangstelling van het publiek bieden Toerisme Vlaanderen en het MSK de rondleiding toch nog aan, zij het virtueel.

Virtuele gids

De Duitse kunsthistoricus en curator Till-Holger Borchert zal de virtuele rondleiding, die een half uur in beslag neemt, vanavond om 19 uur gidsen. Zo wil hij mensen die de echte tentoonstelling niet meer kunnen zien door Covid-19 toch nog de kans geven om de wondere werken van de Vlaamse Primitief Jan van Eyck te ontdekken. Op 30 april wordt de echte expositie in Gent immers onherroepelijk gestaakt, omdat de werken te fragiel zijn om ze langer uit te stallen.

Inschrijven kan via www.facebook.com/flemishmasters door op ‘Herinnering ontvangen’ te klikken. Tien minuten voor aanvang zullen de intekenaars een melding ontvangen. Ook wie niet ingeschreven is of vanavond geen tijd heeft, zal niet op zijn honger moeten blijven zitten. Na afloop zal de virtuele rondleiding namelijk integraal beschikbaar zijn via YouTube. Voor wie toch een première wil bijwonen, volgen er nog twee herkansingen. Volgende week worden ook nog de werken van de Vlaamse kunstschilder Pieter Bruegel digitaal opengesteld en op 22 april komt de Zuid-Nederlandse barokkunstenaar Peter Paul Rubens aan de beurt.

