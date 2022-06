UITTIPS. Het weekend brengt de roaring twenties, Romeinen en nerds

De beste cultuurtips voor dit weekend.

Achteraf niet komen huilen

nog t.e.m. 11/06

Gent – Het waren zware tijden voor acteur Robrecht Vanden Thoren, die je kent van toneelgezelschap Compagnie Cecilia. In zijn solovoorstelling ‘De hoogste berg’ vertelde hij enkele seizoenen geleden over zijn scheiding – maar wel op zo’n manier dat er een wrange comedy-voorstelling uitkwam. Nu is het tijd voor het vervolg, en dat kleurt roze, want: Robrecht voelt weer hoop! Langzaamaan is hij klaar om opnieuw de wereld in te trekken en daar – wie weet – iemand anders te ontmoeten. Alleen… blijkt de wereld tijdens zijn afwezigheid nogal veranderd te zijn. Met name het vrouwelijke deel van die wereld heeft specifieke verwachtingen rond de liefde. In ‘Achteraf niet komen huilen’ komen we te weten hoe Robrechts prille wederopstanding afloopt. Een traantje, maar vooral een gulle lach gegarandeerd!

compagnie-cecilia.be

Sinksen 2022

3-6/06

Illustration picture shows the Sinksen city festival in Kortrijk, Sunday 15 May 2016. BELGA PHOTO JASPER JACOBS – Belga / J. Jacobs

Kortrijk – Sinksen Kortrijk staat synoniem voor feest en avontuur in de binnenstad van Kortrijk tijdens het Pinksterweekend. Op zaterdag wordt het Schouwburgplein omgetoverd tot hub van de roaring twenties, want Modern Times bouwt er een feestje met swing en electroswing, gekruid met danslessen, burlesque acts en live muziek. Zondag snuister je op de rommelmarkt in de Kortrijkse binnenstraten, en op maandag – jawel, weer een extra vakantiedag! – neemt muzikant Jan de Smet je op het Vandaleplein mee voor een singalong. Er is nog veel meer, dus zak met ‘sinksen’ af naar Kortrijk en neem je hele gezin mee.

sinksen.be

Imperium Romanum

t.e.m. januari 2023

Foto Gallo-Romeins Museum

Tongeren – De Romeinen waren fanatieke veroveraars. Op zijn hoogtepunt strekte het Romeinse Rijk zich uit over een gebied dat samenvalt met zo’n veertig hedendaagse landen. Maar wat blijft er eigenlijk nog over van dit grote imperium? Dat is wat Alfred Seiland ook intrigeert. De Oostenrijkse fotograaf speurt met zijn camera naar overblijfselen van het Romeinse Rijk. Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren toont 150 van Seilands beste foto’s. Het is alsof zijn foto’s in scène zijn gezet, zo perfect zien ze eruit. In werkelijkheid is Seiland gewoon een man met enorm veel geduld, die perfect weet op welk moment hij de sluiterknop moet indrukken…

galloromeinsmuseum.be

Raymond 70

3/06

Belga / A. Vanhee

Zaventem – Wat moeten we jou over Raymond vertellen dat je nog niet weet? De man die zijn volk in het Vlaams leerde rocken en de meest uiteenlopende liedjes schrijft, schuimt al sinds 1972 de podia af en is, tegen wil en dank, een Zeer Grote Meneer geworden. Zonder Raymond geen Stijn Meuris, geen Luc De Vos… Na vijf decennia is de grootmeester nog lang niet afgeschreven. Zijn tournee voor zijn zeventigste verjaardag – in 2020 – werd doorkruist door het COVID-beestje, maar in uitgesteld relais (en intussen 72 jaar) komt Raymond dan toch nog een feestje bouwen. Extra troef: naast onsterfelijke liedjes met een royale blazersbegeleiding zal er ook oud en nieuw beeldmateriaal te zien zijn. Op jou, Raymond!

ccdefactorij.be

Nerdland

3-5/06

Foto Nerdland Festival

Wachtebeke – Grote en kleine nerds tezamen, verenig u! Dit weekend wordt het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke de place to be voor nerds, geeks en al hun (minder geeky) vrienden en familieleden. Tijdens het grootste openluchtwetenschapsfestival van België komen we te weten waarom de lucht blauw is, hoe we de kosmos kunnen begrijpen en op welke manier lijm plakt. Grote geeks als Lieven Scheire gooien tijdens ‘Zijn er nog vragen?’ hun microfoon in het publiek en proberen alle zinnige en onzinnige vragen te beantwoorden. Stijn Meuris neemt astronauten-in-spe mee in de eindeloze leegte van het universum, en vertelt je alles over de Hubble-telescoop. Krijg je daar een hongertje van? Gelukkig zijn er foodtrucks voorzien om je te voorzien van wetenschappelijk verantwoord lekkers.

nerdlandfestival.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/uittips-het-weekend-brengt-de-roaring-twenties-romeinen-en-nerds