Ben jij in de 40 of 50, en heb je regelmatig last van nachtmerries? Dan hebben onderzoekers van de Universiteit van Birmingham misschien wel slecht nieuws voor jou, schrijven ze in een nieuwe studie die verscheen in het tijdschrift eClinicalMedicine. Nachtmerries op die leeftijd kunnen tenslotte een belangrijke aanwijzing zijn voor dementie.

Het hebben van veel nachtmerries zou wel eens een grote indicatie kunnen zijn van dementie. Dat hebben onderzoekers van de Universiteit van Birmingham kunnen concluderen na een onderzoek. Volgens hen zijn nachtmerries vaak heel vroege symptomen van geheugenverlies, die decennia voor de echte ziekte al kunnen voorkomen. Volgens de onderzoekers zijn de nachtmerries een mogelijke bijwerking van neurodegeneratie in de rechter frontale hersenkwab, waardoor ook de kans op dementie stijgt.

Kan ziekte vertragen

Het onderzoek kan helpen om dementie in de «vroegste stadia» op te sporen bij patiënten. «Hoewel er meer werk moet worden verricht om deze verbanden te bevestigen, geloven wij dat slechte dromen een nuttige manier kunnen zijn om personen met een hoog risico te identificeren», aldus dokter Abidemi Otaiku, hoofdonderzoeker van de studie, in een interview met Daily Mail. «Hierdoor zouden artsen strategieën kunnen toepassen om het begin van de ziekte te vertragen», voegde hij eraan toe. In Vlaanderen hebben volgens de recentste cijfers naar schatting zo’n 141.246 mensen dementie. Het is al geweten dat gezond eten en regelmatige beweging zouden helpen dementie te voorkomen.

Lees ook

Dit is waarom je moe wordt van nadenken



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/tussen-de-40-en-50-en-heb-je-last-van-nachtmerries-dan-krijg-je-misschien-dementie