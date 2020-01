Er is niets zo zalig als na een uitgebreid diner meteen naar je hotelkamer strompelen. Maar hotelrestaurants zijn lang niet voor gasten alleen. Ook als je in je eigen bed gaat slapen, heten deze buitengewone foodwalhalla’s jou welkom.

Odette en Ville

Odette en Ville vind je in de trendy Brusselse wijk Kastelein. Dit boetiekhotel roept met zijn torenhoge boekenkasten en lederen Chesterfield-sofa’s de sfeer op van een Engelse club. Het restaurant is al even luxueus. De chef-kok werkt met de beste producten. De ‘Beef Terrayaki’, bijvoorbeeld, smelt haast op je tong. De heerlijke gerechten spoel je door met één van de vele cocktails, zoals de Basil Smash of Espresso Martini.

Kasteleinsstraat 25

1050 Elsene

odetteenville.be

YUST FOOD

Bij YUST FOOD waan je je in het New Yorkse Soho House. De gasten zijn er hipper dan hip en komen van ver buiten Antwerpen voor een diner in dit design pand. YUST FOOD zet in op foodsharing. Je deelt gedurfde combinaties met je vrienden: van pulpo met polenta en choronsaus tot tostada van Sint-Jacobsvrucht met rode biet en gepekelde rode ui. En voor wie daarna nog dorst heeft, brouwerij De Koninck ligt naast de deur.

Coveliersstraat 6

2600 Antwerpen

yust.com

SERRA

Deze nieuwe hotspot aan station Brussel-Noord maakt deel uit van het pas gerenoveerde Hotel Indigo. SERRA ligt op een boogscheut van de Kruidtuin en heeft daar duidelijk de mosterd gehaald voor het groene interieur en de overwegend plantaardige keuken. De ruimte is verdeeld in twee zones: aan de voorzijde heb je ‘slow food’-restaurant Urban Picnic, en aan de achterzijde een eco-verantwoord restaurant Garden Kitchen. Goed voor jou en de planeet!

Karel Rogierplein 20

1210 Sint-Joost-ten-Node

serrabrussels.be

Janne Vandevelde

