TikTok komt met nieuwe verleidingstruc op de proppen: wat is de unspoken rizz?

Een gesprek met een sexy onbekende aanknopen: hoe doe je dat eigenlijk? De openingszin ‘Deed het pijn…toen je uit de hemel kwam vallen’ voelt doorgaans pijnlijker dan de imaginaire klap van die zogezegde val uit de hemel. Een ‘yo’ levert vaak ook weinig op. Een juiste openingszin vinden is duidelijk geen evidente. Singles op TikTok kiezen er daarom voor om hun bek te houden en gaan massaal voor de ‘unspoken rizz’.

Op TikTok doen er steeds meer video’s de ronde met de tag ‘unspoken rizz’. Sinds kort is de term zelfs trending. Jonge singles zijn namelijk massaal hun beste ‘unspoken rizz’ aan het delen, hun beste woordenloze verleidingstruc, zeg maar. Het idee is dat je in plaats van ‘hey, schoonheid’ (of eender welke andere woordenbrei), een (hand)gebaar, blik, of dansmove in het spel gooit om die ene knapperd om je vinger te winden. Zoals bijvoorbeeld de rekenmachinetechniek:

Toegegeven: zonder woorden iemand in zwijm doen vallen, is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is de term ‘unspoken rizz’ en de mooie solidaire actie waarbij TikTokkers hun beste ‘unspoken rizz’ delen met de buitenwereld zodat singles er hun profijt mee kunnen halen.

Ene rizz is andere niet

De term ‘unspoken rizz’ is tweeledig: ‘unspoken’ impliceert dat je geen worden gebruikt, rizz verwijst naar je vaardigheid om een aantrekkelijke vreemde te verleiden. De term is in het leven geroepen door de YouTuber Kai Cenat.

Er zijn verschillende soorten ‘rizzen’ volgens Cenat. Allereerst is er de L grade rizz (een mislukte rizz) een W grade rizz (een geslaagde rizz) en tot slot de ‘unspoken rizz’, de stille verleidingsmove.

Gemakkelijk is het niet, maaar gelukkig heeft TikTok al een mooie collectie aan woordeloze rizzen verzameld, zodat er zeker één op je lijf geschreven zal zijn.

Lees ook

Date jij meer dan één persoon tegelijk? Dan ben je heel goed bezig volgens de wetenschap



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/tiktok-komt-met-nieuwe-verleidingstruc-op-de-proppen-wat-de-unspoken-rizz