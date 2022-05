Campagne Zomerlezen zet aan tot boeken kopen en lezen: «Belang van lezen niet te onderschatten»

De Vlaamse regering en de vereniging van Vlaamse boekenwinkels, Boekhandels Vlaanderen, slaan de handen in elkaar voor generieke boekencampagne. Die campagne wordt gespreid over een jaar en bestaat uit vier luiken. De actie Zomerlezen is het eerste luik en moet mensen tijdens de zomermaanden verleiden om naar de boekhandel te gaan, boeken te kopen en ze te lezen.

Voor veel mensen zijn de zomermaanden het ideale moment om bij te lezen. Mensen hebben dan vaak eindelijk de tijd om hun stapeltje boeken aan te pakken. Toch hebben mensen soms nog een extra duwtje nodig om bijvoorbeeld eindelijk in ‘De Toverberg’ van Thomas Mann te beginnen. Dat duwtje wil de campagne Zomerlezen geven met de centrale vraag: «Welk boek lees jij deze zomer?». Wie deelneemt, maakt kans op een boekenbon van 10 euro.

De zomercampagne is nog maar het begin van een generieke boekencampagne die een jaar lang zal duren. Die boekencampagne is als opdracht aan de beheersovereenkomst van literatuurorganisatie Literatuur Vlaanderen toegevoegd. De vereniging Boekhandels Vlaanderen en de Vlaamse regering pompen elk 300.000 euro in het initiatief.

Ideale leesperiode

De campagne moet het boek promoten, leesbevordering stimuleren en vooral lezers aanmoedigen om (terug) naar de lokale boekhandel te gaan. «Die heeft immers nood aan een boost na de gezondheidscrisis en het structureel stijgende marktaandeel van digitale internationale spelers», klinkt het.

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon steunt de campagne voluit. «We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk lezen is», zegt Jambon. «De zomer is alvast voor mij de ideale periode om meer tijd te maken voor boeken. Ik raad iedereen hetzelfde aan!»

